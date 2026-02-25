Lamine Yamal ma nową dziewczynę? Piękna Lily Rowland miała skraść serce Hiszpana

- Lamine Yamal, gwiazdor Barcelony, rzekomo znalazł nową miłość po rozstaniu z Nicki Nicole.
- Hiszpańskie media spekulują o jego romansie z brytyjską modelką i influencerką, Lily Rowland.
- Dowody, takie jak obecność na meczach i polubienia w mediach społecznościowych, sugerują, że coś jest na rzeczy.
- Czy Lily Rowland to nowa wybranka serca piłkarza? Zobacz zdjęcia i dowiedz się więcej!
Lamine Yamal w minionym roku najpierw romansował z dużo od niego starszą celebrytką Fati Vazquez, a potem media żyły jego związkiem z piosenkarką Nicki Nicole. W listopadzie hiszpański gwiazdor Barcelony zdradził, że obecnie nie ma już dziewczyny, ale podobno znów jest zakochany. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media, które rozpisują się o jego relacji z Lily Rowland, brytyjską modelką i celebrytką.
Lamine Yamal spędza wakacje z 12 lat starszą celebrytką Fati Vázquez!
Dziennikarka Anna Gurguí w podcaście Mtmad wysnuła teorię, że Lamine Yamal i zjawiskowa blondynka tworzą parę, ale oboje starają się skrywać swoją relację przed prasą. Lily Rowland ostatnio regularnie pojawia się na meczach Barcelony. Poza tym piłkarz i celebrytka często lajkowali swoje posty w mediach społecznościowych. Kolejną poszlaką potwierdzającą rewelacje o romansie piłkarza i modelki jest... ochłodzenie w relacjach Lily Rowland i Nicki Nicole, poprzedniej dziewczyny Yamala. Dwie celebrytki przyjaźniły się, ale kilka tygodni temu przestały się obserwować na Instagramie.
Jutta Leerdam zachwyca w bikini! Seksowne zdjęcia holenderskiej łyżwiarki
Chociaż sama dziennikarka Anna Gurguí zaznacza, że na razie są to poszlaki i teorie, schemat zachowania idealnie pasuje do poprzednich romansów Lamine'a Yamala, czyniąc Lily Rowland główną kandydatką do zajęcia miejsca pozostawionego przez Nicki Nicole. Poniżej zdjęcia Lily Rowland.