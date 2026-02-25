Lamine Yamal ma nową dziewczynę? Piękna Lily Rowland miała skraść serce Hiszpana

Lamine Yamal, gwiazdor Barcelony, rzekomo znalazł nową miłość po rozstaniu z Nicki Nicole.

Hiszpańskie media spekulują o jego romansie z brytyjską modelką i influencerką, Lily Rowland.

Dowody, takie jak obecność na meczach i polubienia w mediach społecznościowych, sugerują, że coś jest na rzeczy.

Czy Lily Rowland to nowa wybranka serca piłkarza? Zobacz zdjęcia i dowiedz się więcej!

Lamine Yamal w minionym roku najpierw romansował z dużo od niego starszą celebrytką Fati Vazquez, a potem media żyły jego związkiem z piosenkarką Nicki Nicole. W listopadzie hiszpański gwiazdor Barcelony zdradził, że obecnie nie ma już dziewczyny, ale podobno znów jest zakochany. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media, które rozpisują się o jego relacji z Lily Rowland, brytyjską modelką i celebrytką.

Dziennikarka Anna Gurguí w podcaście Mtmad wysnuła teorię, że Lamine Yamal i zjawiskowa blondynka tworzą parę, ale oboje starają się skrywać swoją relację przed prasą. Lily Rowland ostatnio regularnie pojawia się na meczach Barcelony. Poza tym piłkarz i celebrytka często lajkowali swoje posty w mediach społecznościowych. Kolejną poszlaką potwierdzającą rewelacje o romansie piłkarza i modelki jest... ochłodzenie w relacjach Lily Rowland i Nicki Nicole, poprzedniej dziewczyny Yamala. Dwie celebrytki przyjaźniły się, ale kilka tygodni temu przestały się obserwować na Instagramie.

Chociaż sama dziennikarka Anna Gurguí zaznacza, że na razie są to poszlaki i teorie, schemat zachowania idealnie pasuje do poprzednich romansów Lamine'a Yamala, czyniąc Lily Rowland główną kandydatką do zajęcia miejsca pozostawionego przez Nicki Nicole. Poniżej zdjęcia Lily Rowland.

Lily Rowland to nowa dziewczyna Lamine'a Yamala? ZOBACZ ZDJĘCIA PIĘKNEJ MODELKI

