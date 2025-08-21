Lamine Yamal ma romans gorącą Argentynką? Od oglądania jej zdjęć topi się klawiatura, a okulary parują [GALERIA]

Lamine Yamal, 18-letni gwiazdor FC Barcelony, znów rozpala wyobraźnię fanów. Tym razem nie chodzi jednak o jego grę, a o możliwy gorący romans! Piłkarz został przyłapany z piękną argentyńską piosenkarką, Nicki Nicole. Para spędzała czas na luksusowym jachcie w Monako. Wszystko to dzieje się w cieniu ogromnego skandalu po jego kontrowersyjnych urodzinach.

Młoda gwiazda FC Barcelony, Lamine Yamal, nie zwalnia tempa ani na boisku, ani poza nim. Hiszpańskie media żyją doniesieniami o jego nowym związku. Wybranką 18-latka ma być starsza od niego o sześć lat argentyńska piosenkarka, Nicki Nicole. Dowody? Paparazzi przyłapali ich na czułościach podczas krótkiego urlopu.

Przyłapani na gorącym uczynku. Luksusowy hotel i jacht w Monako

Plotki o ich zażyłości krążyły od dawna. Widziano ich razem w klubie nocnym pod koniec lipca, a wokalistka gościła też na hucznej imprezie urodzinowej piłkarza. Teraz jednak związek wydaje się potwierdzony. Po wygranym 3:0 meczu Barcelony z Majorką, para wybrała się na krótki, ale bardzo luksusowy wypad do Monte Carlo.

Zostali sfotografowani podczas spaceru oraz na pokładzie luksusowego jachtu u wybrzeży Francji. Jak donoszą hiszpańscy dziennikarze, Yamal nie oszczędzał na przyjemnościach.

- Para zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu Maybourne Riviera, gdzie ceny za nocleg sięgają nawet 10 tysięcy euro - relacjonował dziennikarz Javi Hoyos.

Kim jest Nicki Nicole? To argentyńska gwiazda muzyki

Wybranka serca Yamala to nie jest anonimowa postać. Nicole Denise Cucco, bo tak naprawdę się nazywa, to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia na argentyńskiej scenie muzycznej. 24-latka ma na koncie współpracę z takimi sławami jak Bizarrap i Duki, a jej talent został dwukrotnie doceniony nominacjami do prestiżowej nagrody Latin Grammy.

Wielki skandal w tle. Huczne urodziny i groźba gigantycznej kary

Romans kwitnie, jednak nad głową Lamine'a Yamala zbierają się czarne chmury. Wszystko za sprawą jego 18. urodzin, które zorganizował z wielką pompą. Impreza o tematyce mafijnej wywołała oburzenie, gdy okazało się, że jedną z "atrakcji" miało być zatrudnienie osób z niskorosłością jako elementu rozrywki.

Sprawą zainteresowały się organizacje broniące praw osób z niepełnosprawnościami, a hiszpański rząd może wszcząć oficjalne śledztwo. Jeśli zarzuty się potwierdzą, piłkarzowi grozi gigantyczna grzywna w wysokości nawet 867 tysięcy funtów. Młody gwiazdor, mimo sukcesów na boisku, musi szybko nauczyć się, że życie w świetle reflektorów niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność.

