Natalia Bukowiecka zadała szyku pod choinką. Obcisła mini i odsłonięty dekolt dodały uroku

Natalia Bukowiecka, znana lekkoatletka, po raz kolejny zachwyca fanów swoimi zdjęciami.

Jej odważna kreacja pod choinką wywołała falę pozytywnych komentarzy i rozpaliła internet.

Zobacz, jak sportsmenka prezentuje się w świątecznym wydaniu i dlaczego internauci są pod wrażeniem!

Natalia Bukowiecka w zmysłowej sesji zdjęciowej

Zima to nie jest czas, w którym lekkoatleci są w centrum uwagi kibiców. Chyba że mowa o Natalii Bukowieckiej (z domu Kaczmarek). O niej zawsze jest głośno. Słynąca z niesamowitej urody biegaczka ostatnio rozpaliła wyobraźnię swoją gorącą sesją zdjęciową, która powstała przy okazji jej nowego projektu – NatBOOKa, czyli specjalnego notatnika. - W końcu moge Wam powiedzieć, że stworzyłyśmy razem z Running Creatives notes, z którego jesteśmy niezmiernie dumne. Podczas tworzenia dbałyśmy o każdy, nawet najmniejszy szczegół, żeby był jak najbardziej dopracowany i praktyczny - chwaliła się na Instagramie Natalia Bukowiecka. Wspomniana sesja była bardzo zmysłowa. Na jednym ze zdjęć biegaczka pozuje, mając na sobie tylko specjalną farbę do malowania ciała. Teraz przyszła pora na kolejne zdjecia Natalii Bukowieckiej. Zupełnie inne, lecz także intrygujące.

Natalia Bukowiecka wyszła z piany niczym Afrodyta. Tak szykuje się na nowy sezon

Natalia Bukowiecka w obcisłej mini i z odsłonięty dekoltem pod choinką. "Merry Christmas"

Natalia Bukowiecka przy okazji Świąt Bożego Narodzenia wrzuciła fotki, na których pozuje pod choinką. Lekkoatletka - jak zwykle - zadała szyku. Jej kreacja była idealnie dopasowana. Uroku naszej znakomitej sportsmence dodała obcisła mini, która mocno odkrywała uda, i odsłonięty dekolt. Do tego Natalia Bukowiecka zamieściła krótki podpis. - Merry Christmas - czytamy w poście. Zdjęcia przypadły do gustu internautom, którzy zwrócili uwagę nie tylko na urodę i figurę lekkoatletki, lecz także na jej promienny uśmiech.

Piękna jesteś; Rzadko widzę, aż tak szczery uśmiech; Choinka piękna, ale Natalia jeszcze piękniejsza; Piękna kobieta jesteś

- czytamy w komentarzach. A w naszej galerii prezentujemy zdjęcia Natalii Bukowieckiej pod choinką, a także jej inne przepiękne fotografie.

Galeria: Zjawiskowa Natalia Bukowiecka pod choinką