Najpierw intymna sesja, a teraz to. Natalia Bukowiecka znów rozgrzała internet!

Natalia Bukowiecka ma za sobą kolejny udany sezon, choć po drodze w 2025 roku nie brakowało trudności. Ostatecznie zakończyła sezon jako 4. zawodniczka świata z najlepszym czasem uzyskanym podczas najważniejszej imprezy - MŚ w Tokio. W listopadzie wicemistrzyni świata z 2023 roku i brązowa medalistka olimpijska z Paryża rozpoczęła już przygotowania do kolejnego sezonu, ale nie tylko. Bukowiecka przygotowała wielką niespodziankę dla kibiców - wyjątkowy notes "NatBOOK", w którym znajdują się m.in. zdjęcia ze specjalnej sesji do tego projektu. A te są naprawdę intymne, jak przystało na autorski projekt od serca!

Natalia Bukowiecka zapozowała całkiem nago! Pochwaliła się intymną sesją zdjęciową

Natalia Bukowiecka na plaży w grudniu

Wystarczył przedsmak wyjątkowej sesji autorstwa Aleksandry Szmigiel, aby internet zapłonął. "Podczas tworzenia dbałyśmy o każdy, nawet najmniejszy szczegół, żeby był jak najbardziej dopracowany i praktyczny. Nazwałyśmy go NatBOOK" - poinformowała Bukowiecka, prezentując kilka efektownych zdjęć. Są one częścią notesu, który może stać się notebookiem, plannerem czy dzienniczkiem treningowym.

"Moim celem było zrobić dla Was coś WARTOŚCIOWEGO i budującego, dlatego znajdziecie w nim nie tylko moje wyjątkowe zdjęcia, ale też własne przemyślenia, refleksje i słowa, które zapisałam specjalnie dla Was do każdej fotografii" - tłumaczyła lekkoatletka. To gratka dla wszystkich jej fanów, których nie brakuje. A kilka dni po ogłoszeniu wyjątkowego projektu Bukowiecka ponownie wzbudziła zachwyt, tym razem będąc na plaży.

Natalia Bukowiecka wreszcie mogła wyrzucić to z siebie. Po MŚ czeka ją wielka zmiana

i Autor: Natalia Bukowiecka/ Instagram Natalia Bukowiecka morsuje

Na początku grudnia, gdy temperatura w Polsce oscyluje wokół zera, piękna biegaczka z samego rana udała się na plażę i w stroju kąpielowym wskoczyła do wody! Nie przeszkadzała jej temperatura - na głowie miała zimową czapkę, a towarzystwa w morsowaniu dotrzymywał jej m.in. piesek ubrany w apaszkę. "Ulubiony rodzaj poranka" - oznajmiła wszystkim Bukowiecka, prezentując trzy zdjęcia z całej aktywności.