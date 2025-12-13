Tak Iga Świątek wyglądała w wieku 15 lat. Wzięła udział w specjalnej sesji. Odkopaliśmy zdjęcia z archiwum!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-12-13 15:14

Iga Świątek wielki talent do tenisa wykazywała już w bardzo młodym wieku. Mając 15 lat wzbudzała także zainteresowanie mediów. Obecna wiceliderka rankingu WTA w 2016 roku wzięła udział w specjalnej sesji zdjęciowej "Super Expressu". Odkopaliśmy te niesamowite zdjęcia z archiwum! W galerii pokazujemy, jak Iga Świątek wyglądała w wieku 15 lat

  • W 2016 roku, ówczesna 15-letnia Iga Świątek, wschodząca gwiazda tenisa, wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej.
  • Archiwalne zdjęcia obecnej wiceliderki rankingu WTA z tego okresu, uznawane za rarytas, zostały odkryte.
  • Zobacz, jak wyglądała Iga Świątek u progu swojej kariery i odkryj te unikalne fotografie!

Iga Świątek początki kariery i sesja zdjęciowa dla "Super Expressu"

Iga Świątek grać w tenisa zaczęła, mając 5 lat. Początkowo sport ten ćwiczyła również jej siostra Agata, ale jej karierę zahamowała kontuzja. Dziś Agata Świątek jest lekarzem dentystą, a niedawno - wraz z Igą - wzięła udział specjalnej konferencji dotyczącej dbania o higienę jamy ustnej. Młodsza z sióstr konsekwentnie stawiała na tenisa, a jej wielki talent odkryty został już w dzieciństwie. Iga Świątek początkowo trenowała w warszawskiej Merze, by potem przejść do sekcji tenisowej Legii. Już w 2015 roku nasza najlepsza tenisistka odniosła wielki sukces międzynarodowy - w parze z Mają Chwalińską zdobyła tytuł mistrzyni Europy młodzików w grze podwójnej. W kolejnym roku - już w kategorii kadetów - duet znów sięgnął po triumf na Starym Kontynencie. Także w 2016 roku Iga Świątek (miała wówczas 15 lat) wzięła udział w niezwykłej sesji zdjęciowej dla "Super Expressu". Do dziś fotografie te uchodzą za prawdziwy rarytas. Takie zdjęcia zobaczysz tylko w naszej galerii pod artykułem. 

Polecamy: Nagle pojawiła się Iga Świątek w rozpiętej bluzce! Wszystkim oczy wyszły z orbit. I jeszcze ten mały szczególik

Iga Świątek w sezonie 2025. Kończy na drugim miejscu w rankingu WTA

Dziś Iga Świątek ma 24 lata i kolejny bardzo udany sezon w seniorskiej karierze  za sobą. W świecie tenisa na zawsze zostanie zapamiętane fenomenalne zwycięstwo Polki w finale Wimbledonu. Iga Świątek rozbiła wówczas Amerykankę Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. W dalszej części roku naszej zawodniczce nie szło już tak dobrze. Z US Open odpadła w ćwierćfinale - po porażce ze wspomnianą Anisimovą, a w kończącym poważne międzynarodowe zmagania turnieju WTA Finals nie wyszła z czteroosobowej grupy, w decydującym meczu znowu przegrywając z... Anisimovą. Ostatecznie Iga Świątek sezon zakończyła na drugim miejscu w rankingu WTA, plasując się tylko za Białorusinką Aryną Sabalenką. Po ciężkim roku Iga wybrała się na wakacje na Mauritius, gdzie ładowała akumulatory przed kolejnym tenisowym rokiem. 

Galeria: Iga Świątek w wieku 15 lat. Niesamowite zdjęcia z sesji plus fotki zrobione dwa lata później

Iga Świątek jako 15-latka
45 zdjęć
Super Express Google News
Iga Świątek o zostaniu pierwszą światową rakietą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGA ŚWIĄTEK