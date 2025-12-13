Tak Iga Świątek wyglądała w wieku 15 lat. Wzięła udział w specjalnej sesji. Odkopaliśmy zdjęcia z archiwum!

W 2016 roku, ówczesna 15-letnia Iga Świątek, wschodząca gwiazda tenisa, wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej.

Archiwalne zdjęcia obecnej wiceliderki rankingu WTA z tego okresu, uznawane za rarytas, zostały odkryte.

Zobacz, jak wyglądała Iga Świątek u progu swojej kariery i odkryj te unikalne fotografie!

Iga Świątek początki kariery i sesja zdjęciowa dla "Super Expressu"

Iga Świątek grać w tenisa zaczęła, mając 5 lat. Początkowo sport ten ćwiczyła również jej siostra Agata, ale jej karierę zahamowała kontuzja. Dziś Agata Świątek jest lekarzem dentystą, a niedawno - wraz z Igą - wzięła udział specjalnej konferencji dotyczącej dbania o higienę jamy ustnej. Młodsza z sióstr konsekwentnie stawiała na tenisa, a jej wielki talent odkryty został już w dzieciństwie. Iga Świątek początkowo trenowała w warszawskiej Merze, by potem przejść do sekcji tenisowej Legii. Już w 2015 roku nasza najlepsza tenisistka odniosła wielki sukces międzynarodowy - w parze z Mają Chwalińską zdobyła tytuł mistrzyni Europy młodzików w grze podwójnej. W kolejnym roku - już w kategorii kadetów - duet znów sięgnął po triumf na Starym Kontynencie. Także w 2016 roku Iga Świątek (miała wówczas 15 lat) wzięła udział w niezwykłej sesji zdjęciowej dla "Super Expressu". Do dziś fotografie te uchodzą za prawdziwy rarytas. Takie zdjęcia zobaczysz tylko w naszej galerii pod artykułem.

Polecamy: Nagle pojawiła się Iga Świątek w rozpiętej bluzce! Wszystkim oczy wyszły z orbit. I jeszcze ten mały szczególik

Iga Świątek w sezonie 2025. Kończy na drugim miejscu w rankingu WTA

Dziś Iga Świątek ma 24 lata i kolejny bardzo udany sezon w seniorskiej karierze za sobą. W świecie tenisa na zawsze zostanie zapamiętane fenomenalne zwycięstwo Polki w finale Wimbledonu. Iga Świątek rozbiła wówczas Amerykankę Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. W dalszej części roku naszej zawodniczce nie szło już tak dobrze. Z US Open odpadła w ćwierćfinale - po porażce ze wspomnianą Anisimovą, a w kończącym poważne międzynarodowe zmagania turnieju WTA Finals nie wyszła z czteroosobowej grupy, w decydującym meczu znowu przegrywając z... Anisimovą. Ostatecznie Iga Świątek sezon zakończyła na drugim miejscu w rankingu WTA, plasując się tylko za Białorusinką Aryną Sabalenką. Po ciężkim roku Iga wybrała się na wakacje na Mauritius, gdzie ładowała akumulatory przed kolejnym tenisowym rokiem.

Galeria: Iga Świątek w wieku 15 lat. Niesamowite zdjęcia z sesji plus fotki zrobione dwa lata później