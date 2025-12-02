Iga Świątek pochwaliła się zdjęciami z wakacji na Mauritiusie. Co za widoki!

2025-12-02 14:30

Iga Świątek podzieliła się z kibicami zdjęciami z wakacji na Mauritiusie. Tenisowa gwiazda wypoczywała na rajskiej wyspie na Oceanie Indyjskim w luksusowym 5-gwiazdkowym resorcie. "Spędziłam wspaniały czas na wakacjach i każdy dzień przynosił mi nowe wspomnienia, zabawę i słońce" - napisała. Zobaczcie te piękne wakacyjne fotki!

Iga Świątek wróciła już do Polski i w poniedziałek zachwyciła na zorganizowanej przez jej sponsora konferencji prasowej. Teraz przed mistrzynią Wimbledonu ciężkie treningi i przygotowania do nowego sezonu. Po tym poprzednim wypoczywała na Mauritiusie, o czym "Super Express" pisał tydzień temu

Luksusowe wakacje Igi Świątek

Iga Świątek po dwóch kolejnych urlopach na Malediwach teraz wybrała luksusowy resort One&Only Le Saint Geran położony nad laguną na wschodnim wybrzeżu Mauritiusa. To jeden z resortów związanych jest z firmą LUX Tennis, z którą współpracuje wiele tenisowych gwiazd, w tym Iga Świątek. Polka gościła już w kurortach tej sieci w 2022 r. na wyspie Anguilla (Karaiby), a potem w latach 2023 i 2024 na Malediwach. Wszystko oczywiście w luksusowych 5-gwiazdkowych resortach, które na stronach internetowych zapraszały swoich gości na ekskluzywne tenisowe eventy z Igą Świątek

Po powrocie z wakacji Iga Świątek podzieliła się z kibicami pięknymi zdjęciami z Mauritiusa, gdzie tenisistce towarzyszyli m.in. jej ojciec Tomasz oraz psycholog Daria Abramowicz. 

"Spędziłam wspaniały czas na wakacjach i każdy dzień przynosił mi nowe wspomnienia, zabawę i słońce. Ale przede wszystkim myślę, że to było przypomnienie, że każdy dzień jest możliwością radości" - napisała Iga Świątek. Zobaczcie wakacyjne fotki naszej mistrzyni, prezentujemy je w galerii poniżej.

