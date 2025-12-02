Karol Nawrocki korzysta z tego regularnie, a siostra Igi Świątek ostrzega! Bije na alarm przed snusami

O snusach w kontekście Karola Nawrockiego zrobiło się głośno między innymi w czasie tegorocznej kampanii prezydenckiej. Podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim przed drugą turą wyborów ówczesny kandydat na prezydenta na wizji zażył woreczek nikotynowy, co odbiło się szerokim echem w całym kraju. Prezydent RP regularnie korzysta z tej używki, co potwierdził w niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet.

Karol Nawrocki miał się bić ze znanym pięściarzem! Wujek prezydenta zdradza szczegóły, "Karolku, proszę cię..."

- Nie staram się rzucić nikotyny. Jak będę chciał to zrobić, to na pewno rzucę od razu, ponieważ mam bardzo silną wolę. Nikomu nie polecam stosowania nikotyny, lepiej żyć bez tego - stwierdził Nawrocki. Być może do porzucenia złego nawyku przekona go siostra Igi Świątek, lekarka dentystka krytycznie wypowiadająca się o stosowaniu snusów.

Siostra Igi Świątek przestrzega Polaków przed snusami

- Rzuć to! Snusy, czyli saszetki nikotynowe. Coraz więcej pacjentów z nich korzysta. Dlaczego nie warto z perspektywy periodontologa? Przede wszystkim podrażniają dziąsła, poza tym mogą spowodować powstanie recesji, czyli odsłonięcie korzenia zęba. Nikotyna w nich zawarta powoduje obkurczanie naczyń krwionośnych, co może maskować stany zapalne, takie jak stan zapalny dziąseł albo przyzębia. Największym zagrożeniem jest powstanie leukoplakii, czyli zmiany, która predysponuje do powstania nowotworu - tłumaczy Agata Świątek w nagraniu edukacyjnym opublikowanym na Instagramie.

Siostra Igi Świątek robi karierę w zupełnie innej branży. Podobieństwo widać z daleka, choć jest jedna zasadnicza różnica

Starsza siostra najlepszej polskiej tenisistki jest lekarką dentystką w trakcie specjalizacji z periodontologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jak sama twierdzi, "edukuje i diagnozuje, a także leczy i operuje dziąsła z precyzją". Poradami zdrowotnymi dot. zębów coraz częściej dzieli się w mediach społecznościowych, a ostatnio wzięła nawet udział razem z Igą w specjalnej kampanii namawiającej do dbania o zęby.