Karol Nawrocki korzysta z tego regularnie, a siostra Igi Świątek ostrzega! Bije na alarm przed snusami

Iga Świątek jest sportowym autorytetem dla milionów Polaków, ale nie tylko ona w rodzinie może stanowić wzór. Jej siostra Agata Świątek jest lekarką dentystyką i coraz chętniej dzieli się zdrowotnymi poradami w mediach społecznościowych. Ostatnio wzięła na tapet coraz popularniejsze snusy, czyli saszetki nikotynowe, z których korzysta między innymi prezydent Karol Nawrocki. Specjalistka od periodontologii ostrzega przed ich stosowaniem!

O snusach w kontekście Karola Nawrockiego zrobiło się głośno między innymi w czasie tegorocznej kampanii prezydenckiej. Podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim przed drugą turą wyborów ówczesny kandydat na prezydenta na wizji zażył woreczek nikotynowy, co odbiło się szerokim echem w całym kraju. Prezydent RP regularnie korzysta z tej używki, co potwierdził w niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet.

Karol Nawrocki miał się bić ze znanym pięściarzem! Wujek prezydenta zdradza szczegóły, "Karolku, proszę cię..."

Nie staram się rzucić nikotyny. Jak będę chciał to zrobić, to na pewno rzucę od razu, ponieważ mam bardzo silną wolę. Nikomu nie polecam stosowania nikotyny, lepiej żyć bez tego - stwierdził Nawrocki. Być może do porzucenia złego nawyku przekona go siostra Igi Świątek, lekarka dentystka krytycznie wypowiadająca się o stosowaniu snusów.

Siostra Igi Świątek przestrzega Polaków przed snusami

- Rzuć to! Snusy, czyli saszetki nikotynowe. Coraz więcej pacjentów z nich korzysta. Dlaczego nie warto z perspektywy periodontologa? Przede wszystkim podrażniają dziąsła, poza tym mogą spowodować powstanie recesji, czyli odsłonięcie korzenia zęba. Nikotyna w nich zawarta powoduje obkurczanie naczyń krwionośnych, co może maskować stany zapalne, takie jak stan zapalny dziąseł albo przyzębia. Największym zagrożeniem jest powstanie leukoplakii, czyli zmiany, która predysponuje do powstania nowotworu - tłumaczy Agata Świątek w nagraniu edukacyjnym opublikowanym na Instagramie.

Siostra Igi Świątek robi karierę w zupełnie innej branży. Podobieństwo widać z daleka, choć jest jedna zasadnicza różnica

Starsza siostra najlepszej polskiej tenisistki jest lekarką dentystką w trakcie specjalizacji z periodontologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jak sama twierdzi, "edukuje i diagnozuje, a także leczy i operuje dziąsła z precyzją". Poradami zdrowotnymi dot. zębów coraz częściej dzieli się w mediach społecznościowych, a ostatnio wzięła nawet udział razem z Igą w specjalnej kampanii namawiającej do dbania o zęby.

Iga i Agata Świątek na konferencji otwierającej kampanię Oral-B
51 zdjęć
