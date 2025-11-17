Karol Nawrocki miał się bić ze znanym pięściarzem! Wujek prezydenta zdradza szczegóły, "Karolku, proszę cię..."

Pierwszym sportem Nawrockiego była oczywiście piłka nożna, ale to boks stał się dla niego czymś więcej.

- Na początku traktowaliśmy to jako zabawę, ale Karol szybko rósł i w wieku 15–16 lat zaczął boksować już tak na poważniej. Jednak wtedy to już mocno się bije po głowach. Ja mówiłem - "Karol, nie możesz być jednocześnie intelektualistą i pięściarzem". Ciągle mu przypominałem, że przecież nie może iść na studia z podbitym okiem - zdradził wujek prezydenta.

Z czasem boks nauczył Nawrockiego nie tylko dyscypliny, ale i szybkiego podejmowania decyzji.

- Boks to szybkość, a szybkość to siła. Karol teraz działa identycznie. Szybkość podejmowania decyzji, ta percepcja przeciwnika jest niesamowita i w boksie i w polityce. Karol traktuje politykę jak formę sportu. Sportowa postawa przekłada się na prezydenturę. Pomaga mu w tej ciężkiej pracy. Karol o 8 rano jest w Rzeszowie, a o 13 w Szczecinie, to przecież trzeba mieć końskie zdrowie. Karol jest kochany, bo sportowo podchodzi do ludzi. I niech tak dalej będzie - zaznaczył.

Waldemar Nawrocki zdradził także, że prezydenta nadal mocno ciągnie do ringu.

- Karol cały czas wspomina o walce pokazowej. Ja się tylko śmieję i odradzam mu. Po co mu to? Co i komu miałby udowodnić? Nic by na tym nie zyskał. Piastuje za poważną funkcję, by robić coś takiego. Nie tak dawno temu było bardzo blisko, żeby zaboksował z Mariuszem Wachem. Przecież Wach ma ponad dwa metry i waży około 130 kg. Powiedziałem tylko - "Karolku, proszę cię, odpuść, to nie byłoby poważne". Ale widać, że tęskni za tym boksem, bo ten boks daje mu power - zakończył pierwszy trener prezydenta.

