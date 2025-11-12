Prezydent Nawrocki otrzymał niesamowity prezent. Polski pięściarz wręczył mu wyjątkowy pas

Karol Nawrocki wziął czynny udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości we wtorek, 11 listopada

Prezydentowi Polski towarzyszyło tego dnia wiele osób, a wśród nich był także pięściarz Adrian Domalewski

Pięściarz wręczył prezydentowi wyjątkowy, patriotyczny pas

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał specjalny pas

Nie od dziś wiadomo, że Karol Nawrocki jest wielkim fanem boksu. Prezydent Polski przez wiele lat trenował tę dyscyplinę w Gdańsku, a po wyborze na urząd Głowy Państwa nie zapomniał o utrzymywaniu dobrej formy. Nawrocki pojawił się nawet na jednej z gal boksu zawodowego organizowanej przez Krystiana Każyszkę.

Podczas Narodowego Święta Niepodległości w Pałacu Prezydenckim gościł polski pięściarz. Adrian Domalewski (3-0, 3 KO) w sobotę stoczy kolejny pojedynek. Na gali w Ożarowie Mazowieckim zmierzy się z Almirem Skrijeljem (25-12, 11 KO).

Rafał Trzaskowski o Marszu Niepodległości. Skomentował obecność Karola Nawrockiego

Po oficjalnych uroczystościach w Pałacu Prezydenckim mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w bankiecie z okazji Święta Niepodległości. To był wspaniały moment - pełen rozmów, uśmiechów i refleksji nad tym, jak wyjątkowy to dzień dla każdego z nas. To był dzień pełen dumy, wzruszeń i prawdziwego patriotyzmu. W życiu są chwile, których się nie zapomina - jestem pewien, że tych nie zapomnę nigdy – napisał na Instagramie.

Domalewski wręczył prezydentowi specjalny pas z datą zaprzysiężenia na stanowisko prezydenta – 6 sierpnia 2025. - Po pierwsze Polska. Po pierwsze Polacy. 6.08.2025, Prezydent Karol Nawrocki – brzmi napis na trofeum.

Adrian Domalewski – bilans walk

Adrian Domalewski stoczył trzy zawodowe pojedynki w boksie. W kwietniu tego roku wrócił do ringu po blisko ośmioletniej przerwie. Wygrał z Leonem Mariciem przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

Teraz zmierzy się z dużo bardziej doświadczonym Almirem Skrijeljem. Czarnogórzec stoczył 37 zawodowych pojedynków, wygrał 25 z nich, w tym 11 przed czasem. Do pojedynku dojdzie na gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim.