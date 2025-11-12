Prezydent Nawrocki otrzymał niesamowity prezent. Polski pięściarz wręczył mu wyjątkowy pas

Rafał Mandes
Rafał Mandes
Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-11-12 15:05

Karol Nawrocki w Narodowe Święto Niepodległości wziął udział nie tylko w marszu ulicami stolicy, ale także oczywiście w oficjalnych uroczystościach. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także osób ze świata sportu. Wśród nich był polski pięściarz Adrian Domalewski (3-0, 3 KO). Zawodnik, który w sobotę stoczy kolejną walkę w Ożarowie Mazowieckim, wręczył prezydentowi niesamowity prezent.

  • Karol Nawrocki wziął czynny udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości we wtorek, 11 listopada
  • Prezydentowi Polski towarzyszyło tego dnia wiele osób, a wśród nich był także pięściarz Adrian Domalewski
  • Pięściarz wręczył prezydentowi wyjątkowy, patriotyczny pas

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał specjalny pas

Nie od dziś wiadomo, że Karol Nawrocki jest wielkim fanem boksu. Prezydent Polski przez wiele lat trenował tę dyscyplinę w Gdańsku, a po wyborze na urząd Głowy Państwa nie zapomniał o utrzymywaniu dobrej formy. Nawrocki pojawił się nawet na jednej z gal boksu zawodowego organizowanej przez Krystiana Każyszkę.

Podczas Narodowego Święta Niepodległości w Pałacu Prezydenckim gościł polski pięściarz. Adrian Domalewski (3-0, 3 KO) w sobotę stoczy kolejny pojedynek. Na gali w Ożarowie Mazowieckim zmierzy się z Almirem Skrijeljem (25-12, 11 KO).

Rafał Trzaskowski o Marszu Niepodległości. Skomentował obecność Karola Nawrockiego

Po oficjalnych uroczystościach w Pałacu Prezydenckim mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w bankiecie z okazji Święta Niepodległości. To był wspaniały moment - pełen rozmów, uśmiechów i refleksji nad tym, jak wyjątkowy to dzień dla każdego z nas. To był dzień pełen dumy, wzruszeń i prawdziwego patriotyzmu. W życiu są chwile, których się nie zapomina - jestem pewien, że tych nie zapomnę nigdy – napisał na Instagramie.

Domalewski wręczył prezydentowi specjalny pas z datą zaprzysiężenia na stanowisko prezydenta – 6 sierpnia 2025. - Po pierwsze Polska. Po pierwsze Polacy. 6.08.2025, Prezydent Karol Nawrocki – brzmi napis na trofeum.

Karol Nawrocki otrzymał wyjątkowy prezydent
26 zdjęć

Adrian Domalewski – bilans walk

Adrian Domalewski stoczył trzy zawodowe pojedynki w boksie. W kwietniu tego roku wrócił do ringu po blisko ośmioletniej przerwie. Wygrał z Leonem Mariciem przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

Teraz zmierzy się z dużo bardziej doświadczonym Almirem Skrijeljem. Czarnogórzec stoczył 37 zawodowych pojedynków, wygrał 25 z nich, w tym 11 przed czasem. Do pojedynku dojdzie na gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim.

QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Nawrocki i Tusk to banał. Zgadniecie?
Pytanie 1 z 9
Komu kibicuje Karol Nawrocki?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI