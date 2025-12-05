Losowanie grup MŚ: zjawiskowa modelka gwiazdą ceremonii. Te zdjęcia zawsze przyprawiają o gęsią skórkę

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-12-05 10:44

Waszyngton stanie się światową stolicą futbolu. W stolicy Stanów Zjednoczonych odbędzie się losowanie grup przyszłorocznego mundialu. Potencjalnych rywali pozna też reprezentacja Polski. Mistrzynią ceremonii będzie modelka Heidi Klum oraz aktorzy Kevin Hart i Danny Ramirez. Na szczególną uwagę zasługuje niemiecka modelka, która nie ukrywała swojej miłości do futbol, a w szczególności Bayernu Monachium.

W środę FIFA ujawniła pełną listę artystów zaproszonych na ceremonię losowania Mistrzostw Świata FIFA 2026. Wydarzenie zaplanowano na najbliższy piątek, na godzinę 18:00, w słynnym John F. Kennedy Centre for the Performing Arts w Waszyngtonie. 

Galę poprowadzą: uhonorowana nagrodą Emmy supermodelka, producentka i osobowość telewizyjna Heidi Klum; komik i aktor Kevin Hart, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci swojego pokolenia; a także aktor i producent Danny Ramirez.

 – To naprawdę niezwykłe, że po 20 latach ponownie poprowadzę finałowe losowanie, tak jak wówczas w moim rodzinnym kraju – powiedziała Klum, nawiązując do swojej roli podczas mistrzostw świata 2006 w Niemczech.

– Mistrzostwa świata mają wyjątkową moc łączenia ludzi na całym globie, a możliwość ponownego uczestniczenia w tym wydarzeniu – tym razem na jeszcze większej arenie, z trzema państwami-gospodarzami i 48 drużynami – to zaszczyt, którego nie da się opisać.

Heidi Klum to niemiecka modelka, projektantka, aktorka oraz znana osobowość medialna, która zdobyła światowy rozgłos jako supermodelka, m.in. jako jeden z „aniołków” marki Victoria’s Secret. W ostatnich latach zasłynęła również jako prowadząca i jurorka programów telewizyjnych, takich jak niemiecka edycja „Top Model” oraz amerykańskie „Mam Talent”.

Podczas gali publiczność zobaczy wyjątkowe występy na żywo. Na scenie pojawi się światowej sławy tenor Andrea Bocelli, który wystąpi wspólnie z międzynarodową gwiazdą Robbiem Williamsem, a towarzyszyć im będzie ceniona amerykańska wokalistka i wszechstronna artystka Nicole Scherzinger. Po zakończeniu losowania zespół Village People wykona specjalną, pamiętną interpretację swojego legendarnego hitu „YMCA”.

