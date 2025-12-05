Ojciec Meghan Markle stracił nogę! Walczy o życie w szpitalu

"Daily Mail": Thomas Markle stracił nogę. Ojciec Meghan Markle walczy o życie i przeszedł amputację

Trwa walka o życie ojca Meghan Markle, a ze szpitala na Filipinach dotarły dziś, 5 grudnia kolejne dramatyczne wieści. Jak potwierdził w rozmowie z "Daily Mail" syn Thomasa Markle (81 l.), lekarze byli zmuszeni amputować mu lewą nogę poniżej kolana. Ojciec Meghan Markle znajduje się od paru dni na oddziale intensywnej terapii. „Mój tata jest bardzo dzielny. Jego stopa zrobiła się sina, a potem czarna. Stało się to bardzo szybko. Zabrałem go do lokalnego szpitala, gdzie wykonano mu kilka badań i USG, po których stwierdzono, że nogę trzeba amputować. Nie było wyjścia. Powiedziano mi, że noga musi zostać amputowana i że to kwestia życia i śmierci” - powiedział Tom Jr. „Jeden z jego lekarzy powiedział, że kolejne dwa, trzy dni będą krytyczne. Lewą nogę usunięto mu poniżej kolana. Obawiali się zakażenia – sepsy lub gangreny. Ciało było czarne i obumierające. Nie było opcji. To była sytuacja zagrażająca życiu”.

Meghan Markle nie rozmawia z ojcem, odkąd ten umówił się z paparazzi

Brak tutaj wypowiedzi Meghan Markle czy jakiegoś sygnału od niej w mediach społecznościowych. Nie rozmawia ze swoim ojcem od lat, Thomas Markle nigdy nie poznał nawet jej dzieci an męża. Na ślubie Meghan w Wielkiej Brytanii też nie był, ale to dlatego, że tuż przed nim miał dwa zawały. Narzeczoną księcia Harry'ego do ołtarza poprowadził wtedy król Karol III - wówczas książę Karol, bo działo się to za panowania Elżbiety II. Meghan utrzymuje kontakty z matką Dorią, ale zerwała je z ojcem po tym, jak zaczął umawiać się na potajemne płatne sesje z paparazzi. Thomas Markle nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. Tak mówił "Daily Mail", tłumacząc przeprowadzkę na Filipiny: „Każdego dnia pojawiała się jakaś historia o Meghan i Harrym. To było ciągłe przypominanie, że moja córka już ze mną nie rozmawia. Nadal nie rozumiem, dlaczego wciąż mnie ignoruje. Moim jedynym marzeniem jest zobaczyć wnuki, zanim umrę”. Thomas Markle to emerytowany reżyser oświetlenia i operator filmowy, pracował w Hollywood i dostał nawet nagrodę Emmy.

