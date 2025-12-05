Melania Trump zapaliła choinkę przed Białym Domem! Trump mówił o miłości

Donald Trump i Melania Trump wzięli udział w ceremonii zapalenia choinki przed Białym Domem

Kolejnej tradycji stało się zadość. Donald Trump najpierw ułaskawiał indyki, potem inaugurował świąteczne światełka w Białym Domu, a teraz przyszła kolej na oficjalną prezydencką choinkę. Wczoraj, 4 grudnia wieczorem czasu lokalnego pierwsza para Stanów Zjednoczonych pojawiła się na scenie przed Białym Domem, by uroczyście zapalić tegoroczne świąteczne drzewko. Donald i Melania Trump pokazali się wszystkim za szybą kuloodporną. Specjalny guzik uruchamiający iluminacje na choince wciskała pierwsza dama, a przemówienie wygłosił prezydent. Najwyraźniej udzielił mu się świąteczny nastrój. „Wraz z narodzinami Jezusa historia ludzkości zmieniła się z nocy w dzień. Jego słowo i przykład wzywają nas do wzajemnej miłości, służenia sobie nawzajem i szanowania świętej prawdy, że każde dziecko zostało stworzone na obraz Boga” – mówił Trump.

"Kochamy ich wszystkich. Chcemy się o każdego zatroszczyć. Musimy się o każdego zatroszczyć w naszym kraju"

Zadeklarował też niespodziewanie miłość do wszystkich obywateli USA bez wyjątku. „Chcę okazać najgłębszy szacunek i miłość wszystkim naszym wspaniałym obywatelom, 350 milionom ludzi. Kochamy ich wszystkich, niezależnie od tego, czy ich lubicie, czy nie. Kochamy ich wszystkich. Chcemy się o każdego zatroszczyć. Musimy się o każdego zatroszczyć w naszym kraju” - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Stan swojego kraju przedstawił jako kwitnący: „Jako naród mamy wiele powodów do wdzięczności. W te święta nasza granica jest bezpieczna. Nasz duch powrócił. Nasza gospodarka kwitnie. Inflacja ustała. Nasz naród jest silny, a Ameryka powróciła, większa i lepsza, silniejsza, lepsza niż kiedykolwiek wcześniej”. Jak gdyby sielankowej atmosfery było mało, wystąpili jeszcze The Beach Boys, ikona lat 60., którzy nadal koncertują mimo śmierci Briana Wilsona.

Sonda Na Boże Narodzenie lepsza będzie choinka żywa czy sztuczna? Żywa Sztuczna Nie mam zdania

WATCH: President Trump, First Lady Melania light the National Christmas tree 🎄 ✝️ pic.twitter.com/49WtZ8pQ0L— Breaking911 (@Breaking911) December 4, 2025

Boże Narodzenie: 10 świątecznych rekordów Guinnessa, które zadziwiają świat Pytanie 1 z 10 Ile piernikowych domków liczyła największa piernikowa wioska na świecie, stworzona przez Jona Lovitcha w 2017 roku? 751 1251 1500 Następne pytanie