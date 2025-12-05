Putin udzielił wywiadu India Today TV. Mówił o NATO, wojnie na Ukrainie i jej zakończeniu

Telewizja India Today przeprowadziła obszerny wywiad z Władimirem Putinem, pytając go m.in. o wojnę na Ukrainie, Donalda Trumpa i NATO. Co powiedział? Putin stwierdził, że to nie Rosja, a ​​NATO stanowi zagrożenie i to nie tylko dla Rosji, ale i dla Europy. Jego zdaniem Ukraina powinna zachować neutralność. Pytany o zakończenie wojny na Ukrainie, rosyjski prezydent przekonywał: „Nasza specjalna operacja wojskowa nie jest początkiem wojny, lecz raczej próbą zakończenia tej, którą Zachód rozpalił za pomocą ukraińskich nacjonalistów” – powiedział. Jego zdaniem kraje zachodnie popychały i popychają Ukrainę do wojny, tymczasem on próbuje ją zakończyć, ale ma warunek: "wyzwolenie Donbasu", czyli oddanie go Rosji w całości. Według Putina w tym rejonie ludzkość rosyjskojęzyczna była wcześniej dyskryminowana, a on musiał jej pomóc. „Wszystko sprowadza się do jednego: albo odbijemy te terytoria siłą, albo ostatecznie wycofamy wojska ukraińskie” – stwierdził.

ZOBACZ TEŻ: Putin użyje broni nuklearnej? Były wojskowy mówi, kiedy może się tak stać

Putin o Trumpie: "Jestem absolutnie pewien, że szczerze dąży do pokoju na Ukrainie i naprawdę chce ratować ludzkie życie"

Według Putina obalenie prezydenta Ukrainy Janukowycza w 2014 roku było przeprowadzone w białych rękawiczkach przez Zachód. „Zachód poparł Ukrainę i poparł te wydarzenia, organizując zamach stanu. To właśnie ten moment zapoczątkował wydarzenia na Krymie, a następnie wydarzenia w południowo-wschodniej Ukrainie, w Donbasie. Jednak nigdy o tym nie wspominają”. Co mówił na temat trwających negocjacji pokojowych i Donaldzie Trumpie? „Jestem absolutnie pewien, że szczerze dąży do pokoju na Ukrainie i naprawdę chce ratować ludzkie życie. Ale w grę wchodzą również interesy ekonomiczne i polityczne. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że prezydent Trump miał szczere intencje. Jestem przekonany, że jego wysiłki na rzecz pokoju na Ukrainie są szczere” – powiedział Putin, wspominając spotkanie na Alasce. Mówiąc o Stanach Zjednoczonych, stwierdził też, iż nadal kupują od Rosji paliwo jądrowe do elektrowni, w tym uran do reaktorów działających w USA.

Sonda Czy Indie odejdą od współpracy z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

"It appears that both India and the world recognise that India cannot continue to be treated the way it was 77 years ago, India is a major global player not a British colony and everyone must accept this reality" Putin to India Today Global.@Geeta_Mohan | @anjanaomkashyap… pic.twitter.com/Y4XT131I6U— India Today Global (@ITGGlobal) December 4, 2025

QUIZ. Geografia. Prawda czy fałsz? Szybki sprawdzian! Pytanie 1 z 10 Panama to państwo, przez które przechodzi równik Prawda Fałsz Następne pytanie