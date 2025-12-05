Putin powiedział, kiedy zakończy wojnę. "Zachód ją rozpalił"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-05 6:46

Kiedy Władimir Putin zdecyduje się zakończyć wojnę na Ukrainie? On twierdzi, że żadnej wojny nie zaczął, tylko próbuje ją skończyć, a prawdziwym zagrożeniem jest NATO. "Nasza specjalna operacja wojskowa nie jest początkiem wojny, ale raczej próbą zakończenia wojny, którą Zachód rozpalił, wykorzystując ukraińskich nacjonalistów" - stwierdził w wywiadzie dla "India Today". W takim razie, kiedy skończy "specjalną operację"? Putin podał swój warunek.

Prezydent Rosji Putin spotyka się ze specjalnym wysłannikiem USA Witkoffem na Kremlu

i

Autor: Associated Press

Putin udzielił wywiadu India Today TV. Mówił o NATO, wojnie na Ukrainie i jej zakończeniu

Telewizja India Today przeprowadziła obszerny wywiad z Władimirem Putinem, pytając go m.in. o wojnę na Ukrainie, Donalda Trumpa i NATO. Co powiedział? Putin stwierdził, że to nie Rosja, a ​​NATO stanowi zagrożenie i to nie tylko dla Rosji, ale i dla Europy. Jego zdaniem Ukraina powinna zachować neutralność. Pytany o zakończenie wojny na Ukrainie, rosyjski prezydent przekonywał: „Nasza specjalna operacja wojskowa nie jest początkiem wojny, lecz raczej próbą zakończenia tej, którą Zachód rozpalił za pomocą ukraińskich nacjonalistów” – powiedział. Jego zdaniem kraje zachodnie popychały i popychają Ukrainę do wojny, tymczasem on próbuje ją zakończyć, ale ma warunek: "wyzwolenie Donbasu", czyli oddanie go Rosji w całości. Według Putina w tym rejonie ludzkość rosyjskojęzyczna była wcześniej dyskryminowana, a on musiał jej pomóc. „Wszystko sprowadza się do jednego: albo odbijemy te terytoria siłą, albo ostatecznie wycofamy wojska ukraińskie” – stwierdził.

ZOBACZ TEŻ: Putin użyje broni nuklearnej? Były wojskowy mówi, kiedy może się tak stać

Putin o Trumpie: "Jestem absolutnie pewien, że szczerze dąży do pokoju na Ukrainie i naprawdę chce ratować ludzkie życie"

Według Putina obalenie prezydenta Ukrainy Janukowycza w 2014 roku było przeprowadzone w białych rękawiczkach przez Zachód. „Zachód poparł Ukrainę i poparł te wydarzenia, organizując zamach stanu. To właśnie ten moment zapoczątkował wydarzenia na Krymie, a następnie wydarzenia w południowo-wschodniej Ukrainie, w Donbasie. Jednak nigdy o tym nie wspominają”. Co mówił na temat trwających negocjacji pokojowych i Donaldzie Trumpie? „Jestem absolutnie pewien, że szczerze dąży do pokoju na Ukrainie i naprawdę chce ratować ludzkie życie. Ale w grę wchodzą również interesy ekonomiczne i polityczne. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że prezydent Trump miał szczere intencje. Jestem przekonany, że jego wysiłki na rzecz pokoju na Ukrainie są szczere” – powiedział Putin, wspominając spotkanie na Alasce. Mówiąc o Stanach Zjednoczonych, stwierdził też, iż nadal kupują od Rosji paliwo jądrowe do elektrowni, w tym uran do reaktorów działających w USA. 

Super Express Google News
Sonda
Czy Indie odejdą od współpracy z Rosją?
QUIZ. Geografia. Prawda czy fałsz? Szybki sprawdzian!
Pytanie 1 z 10
Panama to państwo, przez które przechodzi równik
PROF. WIELOMSKI WYŚMIEWA SIKORSKIEGO. "CHCĄ ZESTRZELIĆ PUTINA?"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADIMIR PUTIN
WOJNA NA UKRAINIE
INDIE