Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Prezydent Finlandii ma złe wieści

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-16 9:46

Szanse na zawarcie porozumienia pokojowego lub choćby wynegocjowanie zawieszenia broni na Ukrainie są teraz marne - ocenia prezydent Finlandii. Alexander Stubb jest zdania, że przynajmniej przed wiosną 2026 roku nie ma widoków na koniec konfliktu za naszą wschodnią granicą. Jak dodał w rozmowie z agencją Associated Press, jego zdaniem Zachód powinien utrzymać wsparcie dla Ukrainy mimo skandalu korupcyjnego na szczytach jej władz.

Putin

i

Autor: AP/ Associated Press

Prezydent Finlandii powiedział AP, że jego zdaniem nie ma szans na pokój na Ukrainie przed wiosną 2026 roku

Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Nieprędko, a przynajmniej nie do wiosny 2026 roku - uważa prezydent Finlandii. Alexander Stubb opowiedział o tych obawach w rozmowie z agencją Associated „Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony co do osiągnięcia zawieszenia broni lub rozpoczęcia negocjacji pokojowych, przynajmniej w tym roku” – powiedział Stubb, dodając, że dobrze byłoby „coś uruchomić” do marca, dając do zrozumienia, iż to tylko plany i życzenia. Zdaniem prezydenta Finlandii Stany Zjednoczone i Europa muszą zwiększyć presję na Władimira Putina, który według Stubba chce „zasadniczo chce zaprzeczyć niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy”. Fiński przywódca popiera przeznaczenie zamrożonych rosyjskich aktywów na finansową pomoc dla Ukrainy. Według niego nie można zrażać się wielkim skandalem korupcyjnym na szczytach ukraińskich władz i trzeba kontynuować wspieranie Kijowa. 

PRZECZYTAJ TEŻ: Według byłego szefa brytyjskiego wywiadu Władimir Putin nie chce kończyć wojny na Ukrainie

Prezydent Finlandii uważa, że "sisu" to sposób na postępowanie z Putinem. Co to takiego?

Alexander Stubb powtórzył też znane twierdzenia o tym, że Rosja prowadzi w Europie tak zwaną wojnę hybrydową. "Granica między wojną a pokojem się zatarła” – powiedział prezydent Finlandii. Według niego Rosja próbuje zdestabilizować Europę i „sprowadzić spustoszenie i panikę” m.in. poprzez podpalenia, ale Finowie mają na to radę. Trzeba „być jak Fin” – radzi Stubb. „Innymi słowy, bądź spokojny, opanowany i miej w sobie odrobinę tego «sisu»” - dodał, nawiązując do znanego w Finlandii pojęcia. Sisu oznacza wytrwałość, upór, konsekwencję, silny charakter, pozwalający pokonywać przeciwności losu i robienie swojego mimo trudności.  

Super Express Google News
Sonda
Uważasz, że Zachód winien zaangażować się bezpośrednio w wojnę na Ukrainie?
Czy znasz najważniejsze wydarzenia II Wojny Światowej?
Pytanie 1 z 10
II Wojna Światowa rozpoczęła się 1 września. Gdzie nastąpiły pierwsze ataki III Rzeszy na Polskę?
Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FINLANDIA
WOJNA NA UKRAINIE