Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Prezydent Finlandii ma złe wieści

Prezydent Finlandii powiedział AP, że jego zdaniem nie ma szans na pokój na Ukrainie przed wiosną 2026 roku
Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Nieprędko, a przynajmniej nie do wiosny 2026 roku - uważa prezydent Finlandii. Alexander Stubb opowiedział o tych obawach w rozmowie z agencją Associated „Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony co do osiągnięcia zawieszenia broni lub rozpoczęcia negocjacji pokojowych, przynajmniej w tym roku” – powiedział Stubb, dodając, że dobrze byłoby „coś uruchomić” do marca, dając do zrozumienia, iż to tylko plany i życzenia. Zdaniem prezydenta Finlandii Stany Zjednoczone i Europa muszą zwiększyć presję na Władimira Putina, który według Stubba chce „zasadniczo chce zaprzeczyć niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy”. Fiński przywódca popiera przeznaczenie zamrożonych rosyjskich aktywów na finansową pomoc dla Ukrainy. Według niego nie można zrażać się wielkim skandalem korupcyjnym na szczytach ukraińskich władz i trzeba kontynuować wspieranie Kijowa.
Prezydent Finlandii uważa, że "sisu" to sposób na postępowanie z Putinem. Co to takiego?
Alexander Stubb powtórzył też znane twierdzenia o tym, że Rosja prowadzi w Europie tak zwaną wojnę hybrydową. "Granica między wojną a pokojem się zatarła” – powiedział prezydent Finlandii. Według niego Rosja próbuje zdestabilizować Europę i „sprowadzić spustoszenie i panikę” m.in. poprzez podpalenia, ale Finowie mają na to radę. Trzeba „być jak Fin” – radzi Stubb. „Innymi słowy, bądź spokojny, opanowany i miej w sobie odrobinę tego «sisu»” - dodał, nawiązując do znanego w Finlandii pojęcia. Sisu oznacza wytrwałość, upór, konsekwencję, silny charakter, pozwalający pokonywać przeciwności losu i robienie swojego mimo trudności.