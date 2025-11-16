Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Prezydent Finlandii ma złe wieści

Prezydent Finlandii powiedział AP, że jego zdaniem nie ma szans na pokój na Ukrainie przed wiosną 2026 roku

Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Nieprędko, a przynajmniej nie do wiosny 2026 roku - uważa prezydent Finlandii. Alexander Stubb opowiedział o tych obawach w rozmowie z agencją Associated „Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony co do osiągnięcia zawieszenia broni lub rozpoczęcia negocjacji pokojowych, przynajmniej w tym roku” – powiedział Stubb, dodając, że dobrze byłoby „coś uruchomić” do marca, dając do zrozumienia, iż to tylko plany i życzenia. Zdaniem prezydenta Finlandii Stany Zjednoczone i Europa muszą zwiększyć presję na Władimira Putina, który według Stubba chce „zasadniczo chce zaprzeczyć niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy”. Fiński przywódca popiera przeznaczenie zamrożonych rosyjskich aktywów na finansową pomoc dla Ukrainy. Według niego nie można zrażać się wielkim skandalem korupcyjnym na szczytach ukraińskich władz i trzeba kontynuować wspieranie Kijowa.

PRZECZYTAJ TEŻ: Według byłego szefa brytyjskiego wywiadu Władimir Putin nie chce kończyć wojny na Ukrainie

Prezydent Finlandii uważa, że "sisu" to sposób na postępowanie z Putinem. Co to takiego?

Alexander Stubb powtórzył też znane twierdzenia o tym, że Rosja prowadzi w Europie tak zwaną wojnę hybrydową. "Granica między wojną a pokojem się zatarła” – powiedział prezydent Finlandii. Według niego Rosja próbuje zdestabilizować Europę i „sprowadzić spustoszenie i panikę” m.in. poprzez podpalenia, ale Finowie mają na to radę. Trzeba „być jak Fin” – radzi Stubb. „Innymi słowy, bądź spokojny, opanowany i miej w sobie odrobinę tego «sisu»” - dodał, nawiązując do znanego w Finlandii pojęcia. Sisu oznacza wytrwałość, upór, konsekwencję, silny charakter, pozwalający pokonywać przeciwności losu i robienie swojego mimo trudności.

Sonda Uważasz, że Zachód winien zaangażować się bezpośrednio w wojnę na Ukrainie? TAK NIE

Finnish President Stubb says a ceasefire in Ukraine is unlikely before spring. He urged Europe to stay the course with support for Ukraine and called on leaders to ramp up both financial and military aid. pic.twitter.com/KGaVI7Okq7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2025

Czy znasz najważniejsze wydarzenia II Wojny Światowej? Pytanie 1 z 10 II Wojna Światowa rozpoczęła się 1 września. Gdzie nastąpiły pierwsze ataki III Rzeszy na Polskę? Na Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte oraz w Wieluniu W Warszawie Na granicy Polski z Niemcami W Wrocławiu Następne pytanie