Ukraina za planem pokojowym. Trzy czwarte obywateli go chce!

Nowy sondaż KMIS ujawnia zmieniające się nastroje Ukraińców wobec planów pokojowych.

Agencja Interfax-Ukraina podała w poniedziałek, 15 grudnia, wyniki sondażu, przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) w dniach od 26 listopada do 13 grudnia tego roku. Wynika z niego, że prawie trzy czwarte Ukraińców gotowych jest poprzeć plan pokojowy, który miałby między innymi obejmować zamrożenie sytuacji na linii frontu z gwarancjami bezpieczeństwa bez oficjalnego uznania okupowanych terytoriów za część Rosji. Stanowczo odrzuca ten plan 14 procent obywateli - przekazała agencja.

Ukraińcy są gotowi przyjąć plan pokojowy?

"Jeszcze większy odsetek respondentów (75 proc.) odrzuca plan, który między innymi obejmowałby wycofanie wojsk z Donbasu, ograniczenia liczebności ukraińskiej armii, a jednocześnie nie zawierałby konkretnych gwarancji bezpieczeństwa. Tylko 17 procent Ukraińców jest gotowych na taką wersję pokoju" – pisze dalej Interfax-Ukraina.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie?

Kiedy zdaniem Ukraińców skończy się wreszcie wojna? Jedynie 9 procent respondentów liczy, że wojna zakończy się do początku 2026 roku. PAP przypomina, że we wrześniu było ich dwa razy więcej - 18 procent. Tylko 14 procent oczekuje jej zakończenia przynajmniej w pierwszej połowie 2026 roku- to niemal tyle samo, co we wrześniowym badaniu. "Oznacza to, że jedynie jedna czwarta Ukraińców liczy na zakończenie wojny w relatywnie niedalekiej perspektywie. Natomiast 11 procent mówi o drugiej połowie 2026 roku (wcześniej 12 proc.), a 32 proc.– o 2027 roku i później (było tyle samo). Co trzeci respondent odpowiedział, że nie wie, kiedy może skończyć się wojna" - czytamy. Jednocześnie 63 proc. badanych nadal odpowiada, że są gotowi znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne. To podobny odsetek, co we wrześniu.