Ukraina za planem pokojowym. Trzy czwarte obywateli go chce!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-15 13:16

Agencja Interfax-Ukraina przedstawiła wyniki najnowszego sondażu, przeprowadzonego wśród obywateli Ukrainy. Większość z nich poparłaby plan pokojowy - musiałby jednak spełnić konkretne warunki. Jednocześnie wciąż ponad 60 proc. pytanych odpowiada, że jest gotowa znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne. Szczegóły poniżej.

  • Nowy sondaż KMIS ujawnia zmieniające się nastroje Ukraińców wobec planów pokojowych.
  • Prawie 75% Ukraińców poparłoby plan zamrożenia frontu z gwarancjami bezpieczeństwa, bez uznania okupowanych terytoriów.
  • Sprawdź, jak Ukraińcy widzą perspektywy zakończenia wojny i czy ich cierpliwość ma granice.
  • Tylko 9% wierzy w szybki koniec wojny, ale większość jest gotowa walczyć dalej.

Agencja Interfax-Ukraina podała w poniedziałek, 15 grudnia, wyniki sondażu, przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) w dniach od 26 listopada do 13 grudnia tego roku. Wynika z niego, że prawie trzy czwarte Ukraińców gotowych jest poprzeć plan pokojowy, który miałby między innymi obejmować zamrożenie sytuacji na linii frontu z gwarancjami bezpieczeństwa bez oficjalnego uznania okupowanych terytoriów za część Rosji. Stanowczo odrzuca ten plan 14 procent obywateli - przekazała agencja.

Ukraińcy są gotowi przyjąć plan pokojowy?

"Jeszcze większy odsetek respondentów (75 proc.) odrzuca plan, który między innymi obejmowałby wycofanie wojsk z Donbasu, ograniczenia liczebności ukraińskiej armii, a jednocześnie nie zawierałby konkretnych gwarancji bezpieczeństwa. Tylko 17 procent Ukraińców jest gotowych na taką wersję pokoju" – pisze dalej Interfax-Ukraina.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie?

Kiedy zdaniem Ukraińców skończy się wreszcie wojna? Jedynie 9 procent respondentów liczy, że wojna zakończy się do początku 2026 roku. PAP przypomina, że we wrześniu było ich dwa razy więcej - 18 procent. Tylko 14 procent oczekuje jej zakończenia przynajmniej w pierwszej połowie 2026 roku- to niemal tyle samo, co we wrześniowym badaniu. "Oznacza to, że jedynie jedna czwarta Ukraińców liczy na zakończenie wojny w relatywnie niedalekiej perspektywie. Natomiast 11 procent mówi o drugiej połowie 2026 roku (wcześniej 12 proc.), a 32 proc.– o 2027 roku i później (było tyle samo). Co trzeci respondent odpowiedział, że nie wie, kiedy może skończyć się wojna" - czytamy. Jednocześnie 63 proc. badanych nadal odpowiada, że są gotowi znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne. To podobny odsetek, co we wrześniu. 

Prezydent Rosji Putin spotyka się ze specjalnym wysłannikiem USA Witkoffem na Kremlu
24 zdjęcia
PUTIN ZAKOŃCZY WOJNĘ NA WŁASNYCH WARUNKACH I PORANNY RING
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
ROSJA
WOJNA W UKRAINIE