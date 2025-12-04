Bardzo boimy się wojny z Rosją. Trumpa widzimy jako wroga

Jesteśmy w złym położeniu i obawiamy się przyszłości - tak wynika z badań, przeprowadzonych w ostatnim czasie w dziewięciu krajach Europy, w tym w Polsce. Boimy się Rosji, obawiamy się, że nie bylibyśmy w stanie się przed nią obronić, a Trumpa traktujemy jak wroga. Oto szczegóły!

  • Nowe badanie ujawnia narastający strach i pesymizm wśród Europejczyków w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.
  • Ponad połowa ankietowanych obawia się wojny z Rosją, a wielu wątpi w zdolność swoich krajów do obrony.
  • Jak te obawy kształtują przyszłość Unii Europejskiej i co sądzą o tym mieszkańcy poszczególnych państw?

Sondaż, który jasno pokazuje, że Europa żyje w strachu, został przeprowadzony w dziewięciu krajach na zlecenie paryskiej platformy debat europejskich Le Grand Continent. "Europa nie tylko stoi w obliczu rosnących zagrożeń, ale także przechodzi transformację swojego otoczenia historycznego, geopolitycznego i politycznego. Ogólny obraz wynikający z badania ukazuje Europę zaniepokojoną, głęboko świadomą swoich słabości i zmagającą się z pozytywnym postrzeganiem przyszłości" - mówi dla "Guardiana" Jean-Yves Dormagen, profesor nauk politycznych i założyciel agencji badawczej Cluster17.

Polska boi się rosyjskiej agresji

I tak - z sondażu wynika, że średnio 48% respondentów z dziewięciu krajów uznaje Donalda Trumpa za wroga Europy – przy czym w Belgii odpowiedziało tak 62% osób, 57% we Francji, 37% w Chorwacji i 19% w Polsce. "Badanie przeprowadzone we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Chorwacji, Belgii i Holandii wykazało również, że względna większość (51%) uważa, że ​​ryzyko otwartej wojny z Rosją w nadchodzących latach jest wysokie, a 18% uznało je za bardzo wysokie" - podaje "Guardian".

Europa nie byłaby w stanie obronić się przed Putinem?

Te wyniki różnicują się ze względu na bliskie czy dalsze położenie w stosunku do Rosji - w Polsce na przykład wysokie ryzyko wojny z Rosją widzi 77% osób, a we Włoszech już tylko 34%. Zapytano także o możliwości obronne każdego z krajów. 69% respondentów ze wszystkich badanych krajów uważa, że ​​ich państwo "naprawdę" lub też "w ogóle" nie jest zdolne do obrony przed rosyjską agresją. Z sondażu wynika także, że zdecydowana większość respondentów poparła członkostwo w UE: 74% stwierdziło, że chce, aby ich kraj pozostał w Unii. Najwyższe poparcie odnotowano w Portugalii (90%) i Hiszpanii (89%), a najniższe w Polsce (68%) i Francji (61%).

