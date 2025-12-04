PILNE! Rosja ostrzega Europę! "To może być powód do wypowiedzenia wojny"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-04 10:15

Dmitrij Miedwiediew, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, słynący z gróźb i agresywnych wypowiedzi, znów się odpalił. Tym razem zaczął grozić Unii Europejskiej. Stwierdził, że jedna rzecz może zostać uznana przez Rosję za pretekst do wypowiedzenia Europie wojny. O co chodzi?

Rosja/ Miedwiediew: Przekazanie Tomahawków Ukrainie może skończyć się źle dla wszystkich

  • Dmitrij Miedwiediew ostrzega, że próba wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów przez UE może zostać uznana za "casus belli".
  • Komisja Europejska rozważa dwa plany finansowania wsparcia dla Ukrainy, w tym użycie rosyjskich aktywów lub zaciągnięcie długu.
  • Czy Europa zdecyduje się na ten ryzykowny krok, a Rosja spełni swoje groźby? Poznaj szczegóły sporu, który może zaważyć na przyszłości kontynentu.

"Jeśli szalona Unia Europejska spróbuje ukraść rosyjskie aktywa zamrożone w Belgii pod pretekstem tzw. «pożyczki reparacyjnej», Rosja może uznać ten krok za casus belli, ze wszystkimi istotnymi konsekwencjami dla Brukseli i poszczególnych krajów UE" - napisał w czwartek na platformie X wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i były prezydent tego kraju Dmitrij Miedwiediew.

Rosja straszy Europę. "To może być powód wypowiedzenia wojny"

Przypomnijmy, w środę, 3 grudnia, Komisja Europejska przedstawiła dwa plany możliwego dalszego finansowania wsparcia dla Ukrainy: albo z użyciem zamrożonych w Europie aktywów rosyjskiego banku centralnego lub z długu zaciągniętego przez UE. Zaproponowała także ustanowienie zakazu transferu zamrożonych rosyjskich aktywów przechowywanych w UE z powrotem do Rosji. I właśnie wykorzystanie rosyjskich aktywów, zdaniem Miedwiediewa, mogłoby stać się powodem do tego, by Rosja wypowiedziała Europie wojnę. 

Radosław Sikorski: "To jest kluczowa karta"

Uruchomienie rosyjskich aktywów popiera wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski: "Jest to kluczowa karta, którą my jako Europa możemy zagrać na stoliku po stronie Ukrainy" - powiedział. "Pożyczka reparacyjna jest kwestią, od której może zależeć wynik tej wojny, także wynik tych negocjacji, bo jeśli Putin dojdzie do wniosku, że Ukraina ma te pieniądze i może być finansowana zarówno państwo, jak i obronność przez 2-3 lata, to będzie musiał przekalkulować, czy stać go na prowadzenie swojej wojny" - dodał. 

Propozycji KE sprzeciwia się premier Belgii Bart De Wever. Wystosował do szefowej KE Ursuli von der Leyen i przywódców państw UE list. Ostrzegł, że proponowany przez KE program pożyczek reparacyjnych wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla całej UE, a zwłaszcza Belgii, gdzie znajduje się większość unieruchomionych rosyjskich środków.

MIEDWIEDIEW
ROSJA
WOJNA W UKRAINIE