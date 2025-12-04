PILNE! Rosja ostrzega Europę! "To może być powód do wypowiedzenia wojny"

Dmitrij Miedwiediew ostrzega, że próba wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów przez UE może zostać uznana za "casus belli".

Komisja Europejska rozważa dwa plany finansowania wsparcia dla Ukrainy, w tym użycie rosyjskich aktywów lub zaciągnięcie długu.

Czy Europa zdecyduje się na ten ryzykowny krok, a Rosja spełni swoje groźby? Poznaj szczegóły sporu, który może zaważyć na przyszłości kontynentu.

"Jeśli szalona Unia Europejska spróbuje ukraść rosyjskie aktywa zamrożone w Belgii pod pretekstem tzw. «pożyczki reparacyjnej», Rosja może uznać ten krok za casus belli, ze wszystkimi istotnymi konsekwencjami dla Brukseli i poszczególnych krajów UE" - napisał w czwartek na platformie X wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i były prezydent tego kraju Dmitrij Miedwiediew.

Rosja straszy Europę. "To może być powód wypowiedzenia wojny"

Przypomnijmy, w środę, 3 grudnia, Komisja Europejska przedstawiła dwa plany możliwego dalszego finansowania wsparcia dla Ukrainy: albo z użyciem zamrożonych w Europie aktywów rosyjskiego banku centralnego lub z długu zaciągniętego przez UE. Zaproponowała także ustanowienie zakazu transferu zamrożonych rosyjskich aktywów przechowywanych w UE z powrotem do Rosji. I właśnie wykorzystanie rosyjskich aktywów, zdaniem Miedwiediewa, mogłoby stać się powodem do tego, by Rosja wypowiedziała Europie wojnę.

Radosław Sikorski: "To jest kluczowa karta"

Uruchomienie rosyjskich aktywów popiera wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski: "Jest to kluczowa karta, którą my jako Europa możemy zagrać na stoliku po stronie Ukrainy" - powiedział. "Pożyczka reparacyjna jest kwestią, od której może zależeć wynik tej wojny, także wynik tych negocjacji, bo jeśli Putin dojdzie do wniosku, że Ukraina ma te pieniądze i może być finansowana zarówno państwo, jak i obronność przez 2-3 lata, to będzie musiał przekalkulować, czy stać go na prowadzenie swojej wojny" - dodał.

Propozycji KE sprzeciwia się premier Belgii Bart De Wever. Wystosował do szefowej KE Ursuli von der Leyen i przywódców państw UE list. Ostrzegł, że proponowany przez KE program pożyczek reparacyjnych wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla całej UE, a zwłaszcza Belgii, gdzie znajduje się większość unieruchomionych rosyjskich środków.