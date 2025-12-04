Wypadek na S6! Toyota uderzyła w wojskowy pojazd! Jedna osoba ranna

2025-12-04

Na drodze ekspresowej S6 doszło do poważnego wypadku. Za węzłem Dobre w kierunku Kołobrzegu samochód osobowy zderzył się z pojazdem wojskowym, który stał na pasie awaryjnym. Jedna osoba została ranna!

Do zdarzenia doszło w czwartek, 4 grudnia, późnym popołudniem. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, samochód osobowy zderzył się z pojazdem wojskowym na pasie awaryjnym drogi S6. Policja w Koszalinie dodała, że to samochód wojskowy stał na tym pasie i miał włączone światła awaryjne.

Kierowca toyoty trafił do szpitala

Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie kierowca osobowej toyoty nie zauważył świateł i wjechał w pojazd. Kierowca toyoty został poszkodowany i trafił do szpitala. Jego stan jest na razie nieznany.

Utrudnienia na S6

Na miejscu cały czas pracują służby. Droga S6 w kierunku Kołobrzegu została zablokowana.

Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.

