Wstrząsająca tragedia rozegrała się w święta Bożego Narodzenia w Złocieńcu (woj. zachodniopomorskie). 38-letni Arkadiusz Ż. został oskarżony o zastrzelenie własnego ojca Henryka Ż. Dwukrotnie pociągnął za spust, trafiając go w brzuch i klatkę piersiową. Mężczyzna zginął na miejscu. Sąd Okręgowy w Koszalinie ogłosił wyrok dla 38-latka i zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary. Co doprowadziło do tej rodzinnej tragedii i jaki wyrok usłyszał Arkadiusz Ż.?

Zabójstwo w Złocieńcu. Arkadiusz Ż. usłyszał wyrok

Proces w tej sprawie toczył się za zamkniętymi drzwiami od 19 września 2024 roku. Wyjątkiem było jedynie odczytanie aktu oskarżenia. W piątek, 6 grudnia, pięcioosobowy skład sędziowski pod przewodnictwem sędzi Anny Pisarczyk ogłosił wyrok.

Sąd uznał Arkadiusza Ż. za winnego zabójstwa ojca, Henryka Ż. Z uwagi na ograniczoną poczytalność oskarżonego, sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary i skazał go na 7 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo, Arkadiusz Ż. został uznany za winnego naruszenia nietykalności cielesnej swojej partnerki i jej kuzyna. W tym przypadku sąd odstąpił od wymierzenia kary, orzekając świadczenie pieniężne w wysokości 2 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ponadto, 38-latek został uznany za winnego posiadania bez zezwolenia amunicji w postaci 168 nabojów do różnego rodzaju broni. Za ten czyn sąd skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i orzekł świadczenie pieniężne w wysokości 8 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Łącząc wszystkie kary, sąd skazał Arkadiusza Ż. na 8 lat więzienia. Na poczet kary zaliczono mu pobyt w areszcie od 27 grudnia 2023 roku. Arkadiusz Ż. został również obciążony kosztami sądowymi. Wyrok nie jest prawomocny.

Szczegóły zbrodni w Złocieńcu. Syn zastrzelił ojca

Do zabójstwa Henryka Ż. doszło w nocy z 25 na 26 grudnia 2023 roku na podwórku rodzinnego domu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu. Jak ustaliła prokuratura, Arkadiusz Ż. zastrzelił ojca po powrocie ze spotkania świątecznego. Oddał do niego dwa strzały z broni palnej, raniąc go w brzuch i klatkę piersiową. Obrażenia spowodowały ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową, wewnętrzny krwotok i natychmiastowy zgon. Wcześniej, oskarżony dopuścił się przemocy wobec swojej partnerki i jej kuzyna.

Arkadiusz Ż. miał ograniczoną poczytalność

Biegli psychiatrzy ocenili, że w chwili popełnienia zarzucanych czynów Arkadiusz Ż. miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozumienia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Powodem miała być „dekompensacja zaburzeń osobowości obsesyjno-kompulsywnej, narcystycznej lub upojenie atypowe na podłożu niniejszych zaburzeń osobowości”. W chwili zatrzymania Arkadiusz Ż. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Testy wykazały obecność marihuany w jego organizmie.

Arkadiusz Ż. został aresztowany 27 grudnia 2023 roku. Akt oskarżenia do sądu został skierowany w połowie 2024 roku.

