Jarmark bożonarodzeniowy w Koszalinie

Koszalin ponownie zatętni świąteczną atmosferą! W dniach 18-21 grudnia 2025 roku w Parku przy Amfiteatrze odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy - jedno z najbardziej wyczekiwanych grudniowych wydarzeń w mieście. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo bogato: pełna atrakcji dla całych rodzin, kolorowych stoisk, aromatycznych przysmaków i magicznych świątecznych dekoracji. Organizatorami wydarzenia są Miasto Koszalin, Centrum Kultury 105 oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie.

Świąteczne otwarcie z udziałem przedszkolaków

Jarmark oficjalnie ruszy 18 grudnia o godzinie 11:00 i potrwa do 21 grudnia. Jak co roku, otwarcie uświetnią dzieci z koszalińskich przedszkoli - zarówno miejskich, jak i prywatnych. Najmłodsi udekorują bożonarodzeniowe choinki własnoręcznie przygotowanymi ozdobami: bombkami, łańcuchami i kolorowymi zawieszkami. To jedna z najbardziej wzruszających i pełnych uroku tradycji, która od lat wprowadza uczestników w prawdziwie świąteczny nastrój.

40 domków wystawienniczych i regionalne smakołyki

W tym roku na gości Jarmarku czekać będzie aż 40 domków wystawienniczych, a w każdym z nich miejsce dla dwóch wystawców. Do tego przygotowana zostanie dodatkowa przestrzeń pod indywidualne stoiska oraz foodtrucki. Wśród wystawców znajdziemy twórców rękodzieła, lokalnych producentów, artystów oraz wystawców z całego regionu. Będzie można kupić m.in. świąteczne dekoracje, oryginalne upominki, biżuterię, a także tradycyjne wyroby regionalne.

Scena pod Amfiteatrem: koncerty, pokazy kulinarne i wiele więcej

Scena przy Amfiteatrze będzie sercem jarmarku. To właśnie tam odbędą się pokazy kulinarne przygotowane przez KOWR, lecz nie tylko. Na scenie odbędą się również koncerty, które umilą spacerowanie gościom jarmarku. Ze świątecznym repertuarem zaprezentuje się m.in. Amatorski Ruch Artystyczny CK 105, pracujący z Dorotą Helbik-Słobodzian oraz Lidumilą Kavą, która to prowadzi naukę gry na skrzypcach oraz na pianinie. Część uczniów 19 grudnia o godzinie 18:30 zagra mieszkańcom Koszalina popularne kolędy, więc warto przybyć na miejsce.