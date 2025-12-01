To jedyny taki jarmark w Europie. Wszystko będzie odbywało się na 49. piętrze wieżowca

Anastazja Lisowska
2025-12-01 9:12

Sezon jarmarków świątecznych można uznać oficjalnie za otwarty! W wielu miastach w Polsce klimat Bożego Narodzenia czuć już od kilku dni, a mieszkańcy i turyści chętnie odwiedzają tego typu miejsca. Co ciekawe, od 1 grudnia na gości otwiera się również jarmark w chmurach, a dokładnie na 49. piętrze wieżowca w Warszawie.

Jarmark świąteczny w chmurach!

Jarmarki świąteczne to miejsca pełne klimatu, które co roku cieszą się dużą popularnością na terenie całego kraju. Pierwsi odwiedzający mieli już okazję odwiedzić m.in. jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku oraz ten we Wrocławiu. Również i w stolicy mamy już świąteczny klimat, który napotkać można pod Pałacem Kultury i Nauki - Szokujące ceny na Jarmarku Warszawskim 2025! Tyle trzeba zapłacić za sernikCo ciekawe, jarmark pod PKiN to niejedyne tego typu miejsce w stolicy. Okazuje się, że warszawiacy mają w tym roku także nietypową możliwość pójścia na jarmark w chmurach, bowiem na 49. piętrze najwyższego budynku w Polsce odbywa się celebracja świąt.

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie

Od 1 grudnia na szczycie Varso Tower w Warszawie, a dokładnie na tarasie Highline Warsaw dla odwiedzających otwiera się jedyny taki w całej Unii Europejskiej jarmark w chmurach. Na 49. piętrze na mieszkańców stolicy i turystów czekać będzie prawdziwie świąteczny i pełen magii klimat z widokiem na panoramę Warszawy. Jarmark Świąteczny i Park Świateł będzie można podziwiać do końca stycznia. Co dokładnie czeka na odwiedzających?

Jarmark na Varso Tower
Najwyższy w UE jarmark świąteczny odbędzie się w Warszawie

Na 49. piętrze w oazie HighGarden na gości czekać będzie oprócz pięknych ozdób, strefa z możliwością zakupu grzańca oraz świątecznych potraw. Dodatkowo przewidywane są również dodatkowe atrakcje - np. 6 grudnia odbędzie się tam koncert świątecznych piosenek

Highline Warsaw stale się rozwija i zyskuje coraz większe grono odwiedzających. Z okazji kończącego się roku, tak ważnego dla nas przygotowaliśmy wyjątkowe atrakcje – świąteczną iluminację oraz jarmark na wysokości, które pozwolą mieszkańcom i gościom Warszawy przeżyć ten czas w niepowtarzalnej atmosferze. To doskonała okazja, by wspólnie świętować i podziwiać stolicę z zupełnie nowej perspektywy - mówił Przemysław Konieczyński, Dyrektor Generalny Highline Warsaw, cytuje portal propertydesign.pl.

Sonda
Lubisz jarmarki bożonarodzeniowe?
