Jarmark świąteczny w chmurach!

Jarmarki świąteczne to miejsca pełne klimatu, które co roku cieszą się dużą popularnością na terenie całego kraju. Pierwsi odwiedzający mieli już okazję odwiedzić m.in. jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku oraz ten we Wrocławiu. Również i w stolicy mamy już świąteczny klimat, który napotkać można pod Pałacem Kultury i Nauki - Szokujące ceny na Jarmarku Warszawskim 2025! Tyle trzeba zapłacić za sernik. Co ciekawe, jarmark pod PKiN to niejedyne tego typu miejsce w stolicy. Okazuje się, że warszawiacy mają w tym roku także nietypową możliwość pójścia na jarmark w chmurach, bowiem na 49. piętrze najwyższego budynku w Polsce odbywa się celebracja świąt.

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie

Od 1 grudnia na szczycie Varso Tower w Warszawie, a dokładnie na tarasie Highline Warsaw dla odwiedzających otwiera się jedyny taki w całej Unii Europejskiej jarmark w chmurach. Na 49. piętrze na mieszkańców stolicy i turystów czekać będzie prawdziwie świąteczny i pełen magii klimat z widokiem na panoramę Warszawy. Jarmark Świąteczny i Park Świateł będzie można podziwiać do końca stycznia. Co dokładnie czeka na odwiedzających?

Varso Tower w Warszawie [ZDJĘCIA]

Najwyższy w UE jarmark świąteczny odbędzie się w Warszawie

Na 49. piętrze w oazie HighGarden na gości czekać będzie oprócz pięknych ozdób, strefa z możliwością zakupu grzańca oraz świątecznych potraw. Dodatkowo przewidywane są również dodatkowe atrakcje - np. 6 grudnia odbędzie się tam koncert świątecznych piosenek

Highline Warsaw stale się rozwija i zyskuje coraz większe grono odwiedzających. Z okazji kończącego się roku, tak ważnego dla nas przygotowaliśmy wyjątkowe atrakcje – świąteczną iluminację oraz jarmark na wysokości, które pozwolą mieszkańcom i gościom Warszawy przeżyć ten czas w niepowtarzalnej atmosferze. To doskonała okazja, by wspólnie świętować i podziwiać stolicę z zupełnie nowej perspektywy - mówił Przemysław Konieczyński, Dyrektor Generalny Highline Warsaw, cytuje portal propertydesign.pl.