Jarmark Warszawski 2025 ruszył, oferując ponad sto stoisk i atrakcje, w tym najwyższy w Polsce diabelski młyn.

Reporterzy Radia Eska sprawdzili ceny, m.in. gorąca czekolada kosztuje 23 zł, a kawałek sernika nawet 139 zł.

Prawdziwym hitem są nietypowe pluszaki w postaci piernikowych ludzików Labubu, które można zdobyć, celnie rzucając do kosza.

Czy wysokie ceny i oryginalne atrakcje sprawią, że Jarmark Warszawski 2025 będzie wart odwiedzenia?

Jarmark Warszawski 2025. Ile kosztują wybrane produkty?

Ponad sto stoisk wystawców, atrakcje dla dzieci i najwyższy w Polsce diabelski młyn - tak reklamował urząd miasta Jarmark Warszawski 2025. Od piątku, 28 listopada, mieszkańcy stolicy sami mogą się przekonać, czy warto było czekać.

Na miejsce dotarli już reporterzy Radia Eska, przyglądając się cenom przekąsek i napojów na poszczególnych stoiskach, które przedstawiają się następująco:

zimowa herbata 20 zł;

gorąca czekolada - 23 zł;

aperol spritz - 35 zł;

grzaniec 20 zł;

hot dog 25 zł;

bigos - 25 zł (za porcję 250g);

kołacz - 30 zł;

polska kiełbasa - 29 zł;

pajda ze smalcem - 20 zł.

pasztet z dzika - 50 zł.

W tym zestawieniu cenami wyróżniają się znacznie sernik baskijski i sernik z malinami i pistacją, które oferuje jedna ze znanych cukierni: za pierwszy zapłacimy 119 zł, a za drugi 139 zł.

- Prawdziwym hitem jarmarku są pluszaki, które jednak nie przypominają słodkich misiów, jakie mogliśmy kojarzyć ze świętami. Mają one bowiem postać piernikowych ludzików skrzyżowanych z popularną ostatnimi czasu zabawką Labubu. I co najciekawsze, aby je zdobyć, trzeba... rzucić celnie do kosza - informuje Radio Eska.

Jarmark Warszawski 2025 potrwa do 1 stycznia.