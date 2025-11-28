Szokujące ceny na Jarmarku Warszawskim 2025! Tyle trzeba zapłacić za sernik [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-28 19:16

W piątek, 28 listopada, ruszył Jarmark Warszawski 2025, który potrwa do 1 stycznia. Można na nim znaleźć: żywność, rękodzieło i wiele innych atrakcji, ale ceny niektórych produktów mogą przyprawić o ból głowy. Za sernik baskijski oferowany przez jedną z cukierni trzeba zapłacić 119 zł, za sernik z malinami i pistacją - 139 zł. Na Jarmarku Warszawskim 2025 znajdziemy też bardziej przystępne ceny.

  • Jarmark Warszawski 2025 ruszył, oferując ponad sto stoisk i atrakcje, w tym najwyższy w Polsce diabelski młyn.
  • Reporterzy Radia Eska sprawdzili ceny, m.in. gorąca czekolada kosztuje 23 zł, a kawałek sernika nawet 139 zł.
  • Prawdziwym hitem są nietypowe pluszaki w postaci piernikowych ludzików Labubu, które można zdobyć, celnie rzucając do kosza.
  • Czy wysokie ceny i oryginalne atrakcje sprawią, że Jarmark Warszawski 2025 będzie wart odwiedzenia?

Jarmark Warszawski 2025. Ile kosztują wybrane produkty?

Ponad sto stoisk wystawców, atrakcje dla dzieci i najwyższy w Polsce diabelski młyn - tak reklamował urząd miasta Jarmark Warszawski 2025. Od piątku, 28 listopada, mieszkańcy stolicy sami mogą się przekonać, czy warto było czekać. 

Na miejsce dotarli już reporterzy Radia Eska, przyglądając się cenom przekąsek i napojów na poszczególnych stoiskach, które przedstawiają się następująco:

  • zimowa herbata 20 zł;
  • gorąca czekolada - 23 zł; 
  • aperol spritz - 35 zł;
  • grzaniec 20 zł;
  • hot dog 25 zł;
  • bigos - 25 zł (za porcję 250g);
  • kołacz - 30 zł;
  • polska kiełbasa - 29 zł;
  • pajda ze smalcem - 20 zł. 
  • pasztet z dzika - 50 zł.

W tym zestawieniu cenami wyróżniają się znacznie sernik baskijski i sernik z malinami i pistacją, które oferuje jedna ze znanych cukierni: za pierwszy zapłacimy 119 zł, a za drugi 139 zł.

Prawdziwym hitem jarmarku są pluszaki, które jednak nie przypominają słodkich misiów, jakie mogliśmy kojarzyć ze świętami. Mają one bowiem postać piernikowych ludzików skrzyżowanych z popularną ostatnimi czasu zabawką Labubu. I co najciekawsze, aby je zdobyć, trzeba... rzucić celnie do kosza - informuje Radio Eska.

Jarmark Warszawski 2025 potrwa do 1 stycznia.

Świąteczne smaki i ceny na Bydgoskim Jarmarku: ile kosztuje zimowa magia?

Polecany artykuł:

51-latka wjechała pod tira! Nie miała żadnych szans. Przerażający wypadek na DK…
Super Express Google News
Jarmark Warszawski 2025. Co można znaleźć na stoiskach? Będą otwarte do 1 stycznia [ZDJĘCIA]
19 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
WARSZAWA