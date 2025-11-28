Pod Wyszogrodem na drodze krajowej nr 50 doszło do tragicznego wypadku.

Zderzenie dwóch pojazdów: dacii i ciężarówki zakończyło się śmiercią 51-letniej kobiety.

Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia w ruchu potrwają do wieczora. Jak doszło do wypadku?

51-latka zginęła w wypadku na DK 50 pod Wyszogrodem

Policja w Płocku zaleca korzystanie z objazdów przez Małą Wieś lub ul. Zamieście w Wyszogrodzie, po tym jak na drodze krajowej nr 50 doszło do śmiertelnego wypadku. W piątek, 28 listopada, ok. godz. 13 doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 51-letnia kierująca dacią z nieustalonych na tę chwilę przyczyn najprawdopodobniej zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarowym volvo - przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku.

Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale jego nie załoga nie zdążyła już przetransportować poszkodowanej do szpitala - 51-latka zmarła na miejscu zdarzenia mimo reanimacji. Droga jest zablokowana, ale jak informują mundurowi, utrudnienia w ruchu powinny się skończyć ok. godz. 18.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.