Sceny jak z „Furiozy”, kibole starli się na środku S8! Ważny apel policji

W nocy ze środy na czwartek na trasie S8 pod Ostrowią Mazowiecką doszło do brutalnej bójki.

Kilkudziesięciu zamaskowanych agresorów zaatakowało hiszpańskich kibiców Rayo Vallecano, jadących na mecz.

Zatrzymano kilku uczestników zdarzenia, w tym funkcjonariuszkę Służby Więziennej.

Co ujawnia krążące w sieci nagranie z bójki i o co apeluje policja do świadków?

Nocna bójka na S8. Kibole zaatakowali dwa autokary!

Sceny rodem z filmu o kibolach rozegrały się w nocy ze środy na czwartek (10/11 grudnia). Tuż przed godz. 1 policja w Ostrowi Mazowieckiej została zaalarmowana o horrorze na trasie S8 w okolicach Prosienicy. - Doszło tam do konfrontacji kilkudziesięciu osób z hiszpańskimi kibicami jadącymi dwoma autokarami - przekazała asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej. Kibice Rayo Vallecano jechali na czwartkowy mecz z Jagiellonią Białystok. - Przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana - wyjaśniła policjantka.

Agresorzy uzbrojeni byli w pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu. Jak podała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, to kierowca pierwszego autobusu zawiadomił policję i pogotowie ratunkowe. Do szpitala trafiło trzech kibiców „Vallecano”, którzy doznali „powierzchownych ran tłuczonych”. Gdy nieco wydobrzeli, zostali zatrzymani.

Podczas nocnej akcji na S8, funkcjonariusze zatrzymali też czterech Polaków, w tym jedną kobietę - według ustaleń RMF FM, funkcjonariuszkę Służby Więziennej! Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku.

Po sieci krąży nagranie ze zdarzenia. Aż włos jeży się na głowie!

Pilny apel policji

„W sprawie na bieżąco podejmowane są działania procesowe związane z ustaleniem pozostałych osób biorących udział w bójce, zatrzymaniem ich oraz rozliczeniem procesowym” - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Za udział w bójce kibicom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci wciąż zabezpieczają dowody. Funkcjonariusze apelują o pomoc do kierowców „Zwracamy się z apelem do świadków tego zdarzenia tj. kierowców przejeżdżających w tym czasie drogą S-8 posiadających kamery samochodowe (rejestratory jazdy), o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KPP w Ostrowi Mazowieckiej pod nr tel. 47 704 42 28 lub e-mail [email protected] lub z Dyżurnym ostrowskiej komendy 47 704 42 00” – czytamy w komunikacie ostrowskiej policji.

Przypominamy, że czwartkowy mecz Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano zakończył się wynikiem 1:2.

