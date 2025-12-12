Likwidacja popularnego buspasa w Warszawie. Szykuje się wielka rewolucja

Warszawski odcinek S8, przez który codziennie przejeżdża ponad 200 tysięcy aut, doczeka się potężnych zmian. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła właśnie projekt nowej stałej organizacji ruchu od węzła Konotopa aż do Marek.

Likwidacja buspasa i pasa awaryjnego

Najważniejsza zmiana to likwidacja buspasa i pasa awaryjnego na odcinku Wisłostrada − Marymont. Ma to od lat wyczekiwany cel: poszerzenie głównego ciągu do czterech pasów w każdą stronę.

− Na odcinku Wisłostrada − Marymont zlikwidowany zostanie buspas i pas awaryjny − potwierdza rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska. Dodatkowe pasy powstaną między ulicami Słowackiego i Mickiewicza, czyli tam, gdzie w godzinach szczytu kierowcy najczęściej stoją w korkach.

Zmiany na węźle Modlińska

Duże zmiany szykują się również na węźle Modlińska. Osoby jadące od Marek mają dostać na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej dodatkowy pas, który ułatwi wjazd na most. Kierowcy włączający się od ul. Modlińskiej stracą za to jeden z dotychczasowych pasów – pozostanie im tylko jeden, co według projektantów ma uporządkować ruch i zmniejszyć ryzyko niebezpiecznego przeplatania się pojazdów.

Na węźle Łabiszyńska skrajny prawy pas w kierunku Białegostoku będzie służył również do jazdy na wprost, co ma poprawić przepustowość. Z kolei pod wiaduktem na węźle Powązkowska zniknie pas awaryjny. Jezdnia włączenia z al. Prymasa Tysiąclecia zostanie połączona z nitką zjazdu na ul. Broniewskiego, co powinno ograniczyć nerwowe manewry kierowców tuż przed mostem Grota-Roweckiego.

Dalsze plany i harmonogram wdrożenia

Tarnowska zapewnia, że to dopiero początek. − Jest to pierwszy etap. Dalej szukamy rozwiązań usprawniających ruch na S8 w ramach prowadzonych prac projektowych S7 Kiełpin − Warszawa − dodaje.

Projekt zatwierdzono 12 listopada 2025 roku, ale jego wdrażanie przesunięto z powodu pogody i kwestii finansowych. Wszystko będzie wprowadzane etapami, tak, aby kierowcy mogli stopniowo odczuwać zmiany na kolejnych fragmentach trasy.

Źródło: tvnwarszawa.pl

