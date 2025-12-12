Likwidacja popularnego buspasa w Warszawie. Szykuje się wielka rewolucja

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-12 16:00

Będzie się działo w Warszawie! Drogowcy powoli planują likwidację buspasa, dołożenie nowych pasów i przebudowę kluczowych węzłów w kilku miejscach. Wszystko po to, by choć trochę odetkać najbardziej zakorkowaną trasę w Polsce. Kierowcy jednak muszą uzbroić się w cierpliwość – zmiany zaczną wchodzić w życie dopiero w 2026 roku.

Likwidacja popularnego buspasa w Warszawie. Szykuje się wielka rewolucja

i

Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad/ Materiały prasowe

Warszawski odcinek S8, przez który codziennie przejeżdża ponad 200 tysięcy aut, doczeka się potężnych zmian. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła właśnie projekt nowej stałej organizacji ruchu od węzła Konotopa aż do Marek.

Likwidacja buspasa i pasa awaryjnego

Najważniejsza zmiana to likwidacja buspasa i pasa awaryjnego na odcinku Wisłostrada − Marymont. Ma to od lat wyczekiwany cel: poszerzenie głównego ciągu do czterech pasów w każdą stronę.

Na odcinku Wisłostrada − Marymont zlikwidowany zostanie buspas i pas awaryjny − potwierdza rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska. Dodatkowe pasy powstaną między ulicami Słowackiego i Mickiewicza, czyli tam, gdzie w godzinach szczytu kierowcy najczęściej stoją w korkach.

Zmiany na węźle Modlińska

Duże zmiany szykują się również na węźle Modlińska. Osoby jadące od Marek mają dostać na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej dodatkowy pas, który ułatwi wjazd na most. Kierowcy włączający się od ul. Modlińskiej stracą za to jeden z dotychczasowych pasów – pozostanie im tylko jeden, co według projektantów ma uporządkować ruch i zmniejszyć ryzyko niebezpiecznego przeplatania się pojazdów.

Na węźle Łabiszyńska skrajny prawy pas w kierunku Białegostoku będzie służył również do jazdy na wprost, co ma poprawić przepustowość. Z kolei pod wiaduktem na węźle Powązkowska zniknie pas awaryjny. Jezdnia włączenia z al. Prymasa Tysiąclecia zostanie połączona z nitką zjazdu na ul. Broniewskiego, co powinno ograniczyć nerwowe manewry kierowców tuż przed mostem Grota-Roweckiego.

Dalsze plany i harmonogram wdrożenia

Tarnowska zapewnia, że to dopiero początek. − Jest to pierwszy etap. Dalej szukamy rozwiązań usprawniających ruch na S8 w ramach prowadzonych prac projektowych S7 Kiełpin − Warszawa − dodaje.

Projekt zatwierdzono 12 listopada 2025 roku, ale jego wdrażanie przesunięto z powodu pogody i kwestii finansowych. Wszystko będzie wprowadzane etapami, tak, aby kierowcy mogli stopniowo odczuwać zmiany na kolejnych fragmentach trasy.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Super Express Google News
Samochód spadł z wiaduktu trasy S8
7 zdjęć
Wyrzucili Grzegorza z mostu, najlepsze lata życia spędzą za kratami
Sonda
Czy buspasy są potrzebne?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BUSPASY
MOST GROTA ROWECKIEGO
GROTA-ROWECKIEGO
BUSPASY W WARSZAWIE
BUSPAS