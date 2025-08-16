Nowa linia tramwajowa w Warszawie. Jeszcze nie zaczęli, a już jest pierwsze "ale"

2025-08-16 9:15

Tramwaje Warszawskie zrobiły kolejny krok w przygotowaniach trasy tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej – od pętli Żerań FSO do istniejącej trasy na Tarchomin. Ale do samej budowy torowiska na Żeraniu jeszcze daleko. To perspektywa co najmniej 8 lat.

Miasto podpisało umowę na tramwaj na Modlińskiej

i

Autor: MATERIAŁY PRASOWE & MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRESS Miasto podpisało umowę na tramwaj na Modlińskiej

Tramwaj na Żerań. Kolejny krok do budowy trasy wykonany, ale na budowę trzeba będzie poczekać

- Wybraliśmy ofertę na opracowanie projektów wstępnych dla trasy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Databout. Teraz wybór musi się uprawomocnić – zastrzega rzecznik miejskiej spółki Witold Urbanowicz. Decyzja będzie prawomocna, jeśli żadna z firm biorących udział w postępowaniu się nie odwoła. Jeśli pojawią się skargi, procedury się wydłużą.

Nowa 4-kilometrowa linia powstanie w dwóch etapach: rozpocznie się przy Żeraniu FSO, skąd pojedzie ul. Modlińską do skrzyżowania z ul. Familijną i Płochocińską (tu będzie pętla z parkingiem przesiadkowym), a dalej tramwaje pojadą ul. Familijną do Myśliborskiej aż do połączenia z istniejącą siecią tramwajową w okolicy Starych Świdrów.

To druga – po tramwaju na Zieloną Białołękę – projektowana nowa linia w tym rejonie miasta.

Urzędnicy przyznają, że już na etapie przygotowania studium, określającego korytarz nowej trasy tramwajowej, zidentyfikowali sporo wyzwań technicznych. W rejonie Elektrociepłowni Żerań pod ziemią aż kłębi się od „kabli” i rur. Podobnie przy węźle trasy S8. - Projekty wstępne pozwolą nam m.in. na dokładniejsze rozpoznanie infrastruktury podziemnej, ograniczenie ilości ryzyk i „niespodzianek” na etapie projektowym – zwraca uwagę rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Spółka szacuje, że wstępne projekty dla trasy tramwaju przez Modlińską dostanie w pierwszym kwartale 2027 r. Na ich podstawie przygotowane zostaną wnioski o decyzję środowiskową.

W międzyczasie kluczowe jest wpisanie tramwaju wzdłuż Modlińskiej na listę inwestycji w umowie wieloletniej Tramwajów Warszawskich z miastem, by zabezpieczone zostały pieniądze na budowę. Dziś urzędnicy pytani o koszty mówią ostrożnie – ok. 700 mln zł.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie przygotowany docelowy projekt oraz uzyskane pozwolenie na budowę i wreszcie powstanie ta bardzo długo oczekiwana inwestycja. Kiedy mieszkańcy się jej doczekają? Na pewno będzie to nie wcześniej niż 2033 r.

ŻERAŃ
WARSZAWA