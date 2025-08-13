Nie będzie kary za zielonego jamnika! ZTM anulował grzywnę. Pluszowa maskotka nadal nielegalna

Nie będzie grzywny za słodką maskotkę Solarisa! Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie anulował karę w wysokości 799 zł nałożoną na firmę zatrudniającą Annę Partykę, kierowczynię znaną z „zielonego jamnika” w kabinie autobusu. Choć sankcja zniknęła, maskotka wciąż pozostaje niezgodna z regulaminem i według przepisów nie może wrócić na przednią szybę pojazdu.

Kara anulowana, ale zakaz na pluszowego pasażera wciąż obowiązuje

Historia zielonego pluszowego jamnika, który od lat towarzyszył Annie Partyce w pracy za kółkiem warszawskiego autobusu, wzbudziła w ostatnich dniach ogromne emocje wśród pasażerów i internautów.

43-latka, znana w sieci jako „Ania kierowniczka”, dekorowała nim szybę czołową autobusu, wierząc, że niewielka maskotka potrafi wywołać uśmiech, zwłaszcza u najmłodszych podróżnych.

Na początku sierpnia ZTM uznał jednak, że obecność pluszaka to „rażące uchybienie w stanie technicznym i estetyce pojazdu” i obciążył operatora − firmę PKS Grodzisk Mazowiecki − karą 799 zł.

Według regulaminu przewoźnika kierowcy nie mogą ozdabiać kabiny elementami nieuzgodnionymi z ZTM, a maskotki, podobnie jak naklejki czy proporczyki, mogą rzekomo rozpraszać uwagę lub ograniczać pole widzenia.

Fala wsparcia w mediach społecznościowych i petycja w obronie kierowczyni

Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Pasażerowie zaczęli zbierać podpisy pod petycją w obronie jamnika. I tak do tej pory udało się zebrać ponad 1600 podpisów.

Tuż po decyzji ZTM-u kierowczyni opublikowała na swoim blogu krótki wpis. Powiadomiła w nim o tym, że zdecydowała się wysłać maile do rzecznika ZTM, biura prasowego ratusza i sekretariatu prezydenta Rafała Trzaskowskiego, proponując nawet przejażdżkę autobusem z pluszowym pasażerem.

Wysłałam maile do rzecznika ZTM, szefowej biura prasowego Miasta St. Warszawy i Sekretariatu prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zaproponowałam spotkania i przejażdżkę autobusem wyposażonym w jamnika, żeby zobaczyli na własne oczy, że on w niczym nie przeszkadza, nie zaburza estetyki i nie powoduje niebezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdu − napisała w swoich mediach społecznościowych.

