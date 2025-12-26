Ugodził ukochaną nożem przy świątecznym stole. Kłótnia kochanków skończyła się tragedią

Świąteczna kolacja zamieniła się w tragedię. 55-latka zginęła od ciosu nożem w Strzale
Do zdarzenia doszło około godziny 18 w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia). Służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z domów w Strzale, gdzie znaleziono leżącą w kałuży krwi kobietę. Funkcjonariusze, którzy pierwsi dotarli na miejsce, potwierdzili, że ofiara nie daje oznak życia. Pomimo podjętej reanimacji, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 55-letniej Edyty K. na miejscu zdarzenia.
Zabójstwo w Strzale. Policja zatrzymała konkubenta ofiary
Śledczy szybko ustalili sprawcę zbrodni. Według naszych ustaleń, jeden z członków rodziny, który mieszkał w pobliżu, wskazał na konkubenta ofiary, 53-letniego Dariusza W.
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania.
− Według wstępnych ustaleń, podczas świątecznego posiłku doszło do kłótni między Edytą K. a Dariuszem W. Mężczyzna, znany z porywczego charakteru, w pewnym momencie wstał od stołu i zadał kobiecie cios nożem w okolice tułowia − relacjonuje nasz reporter.
Rana okazała się na tyle głęboka, że 55-latka zmarła na miejscu.
Świąteczna kolacja zamieniła się w horror. Mężczyzna zabił partnerkę
Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury, która wyjaśnia szczegółowe okoliczności tragedii. Zebrany materiał dowodowy pozwoli ustalić motywy działania sprawcy i odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do tak dramatycznego finału świątecznej kolacji w Strzale.