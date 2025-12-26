Ugodził ukochaną nożem przy świątecznym stole. Kłótnia kochanków skończyła się tragedią

Piotr Lis
Andrzej Woźniak reporter
2025-12-26 12:08

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, w miejscowości Strzała pod Siedlcami (woj. mazowieckie), doszło do wstrząsającej tragedii. Podczas świątecznej kolacji, 53-letni mężczyzna w trakcie kłótni śmiertelnie ugodził nożem swoją 55-letnią konkubinę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak życia kobiety nie udało się uratować. Sprawca został zatrzymany i aktualnie przebywa w policyjnym areszcie. Co dokładnie wydarzyło się w Strzale i jakie były okoliczności tej makabrycznej zbrodni?

Świąteczna kolacja zamieniła się w tragedię. 55-latka zginęła od ciosu nożem w Strzale

Do zdarzenia doszło około godziny 18 w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia). Służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z domów w Strzale, gdzie znaleziono leżącą w kałuży krwi kobietę. Funkcjonariusze, którzy pierwsi dotarli na miejsce, potwierdzili, że ofiara nie daje oznak życia. Pomimo podjętej reanimacji, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 55-letniej Edyty K. na miejscu zdarzenia.

Zabójstwo w Strzale. Policja zatrzymała konkubenta ofiary

Śledczy szybko ustalili sprawcę zbrodni. Według naszych ustaleń, jeden z członków rodziny, który mieszkał w pobliżu, wskazał na konkubenta ofiary, 53-letniego Dariusza W.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania.

Według wstępnych ustaleń, podczas świątecznego posiłku doszło do kłótni między Edytą K. a Dariuszem W. Mężczyzna, znany z porywczego charakteru, w pewnym momencie wstał od stołu i zadał kobiecie cios nożem w okolice tułowia − relacjonuje nasz reporter.

Rana okazała się na tyle głęboka, że 55-latka zmarła na miejscu.

Świąteczna kolacja zamieniła się w horror. Mężczyzna zabił partnerkę

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury, która wyjaśnia szczegółowe okoliczności tragedii. Zebrany materiał dowodowy pozwoli ustalić motywy działania sprawcy i odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do tak dramatycznego finału świątecznej kolacji w Strzale.

