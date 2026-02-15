Ogień na DK7 pod Mławą. Samochód stanął w płomieniach, są utrudnienia

Wojciech Kulig
2026-02-15 18:31

Na drodze krajowej nr 7 w okolicach Mławy doszło do pożaru samochodu osobowego. Trasa w kierunku Gdańska jest częściowo zablokowana, a na miejscu pracują służby. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Płonąca mazda na „siódemce”! Ogromne utrudnienia w stronę Gdańska

Autor: Policja Mława/ Materiały prasowe

Kierowcy podróżujący popularną "siódemką" w stronę morza muszą uzbroić się w cierpliwość. W miejscowości Józefowo w powiecie mławskim doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Na pasie w kierunku Gdańska zapalił się samochód osobowy.

Samochód stanął w płomieniach na DK7

Do zdarzenia doszło na 79. kilometrze drogi krajowej nr 7. Z nieustalonych jeszcze przyczyn ogniem zajęła się osobowa mazda. Na szczęście podróżującym nią kobiecie i mężczyźnie nic się nie stało. Zdołali bezpiecznie opuścić pojazd jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy, którzy przystąpili do gaszenia płonącego auta.

Policja wydała komunikat. Apel do kierowców

W związku ze zdarzeniem mławscy policjanci wydali oficjalny komunikat, w którym informują o szczegółach i apelują do kierowców o rozwagę.

"Pożar pojazdu na DK7. W miejscowości Józefowo (powiat mławski) na drodze krajowej nr 7 w kierunku Gdańska (79. kilometr) doszło do pożaru samochodu marki Mazda. Na szczęście podróżujący nim kobieta i mężczyzna opuścili pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb. Na miejscu pracują obecnie strażacy, trwa akcja służb. Jeden pas jest całkowicie zablokowany, ruch odbywa się lewym pasem. Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie jazdy na suwak."

- czytamy w komunikacie policji w Mławie. 

Utrudnienia na trasie w kierunku Gdańska

Akcja służb na miejscu zdarzenia powoduje spore korki. Jak informuje policja, prawy pas ruchu w kierunku Gdańska jest całkowicie wyłączony z ruchu. Kierowcy mogą poruszać się jedynie lewym pasem. Funkcjonariusze proszą, by w miarę możliwości stosować się do zasady jazdy na suwak, co może usprawnić przejazd przez zwężenie i zmniejszyć tworzący się zator. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. 

