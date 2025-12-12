W piątkowy poranek pod Płońskiem doszło do poważnego wyphttps://www.se.pl/temat/policja-plonsk,tg-WTdg-RBhL-zJKK/adku na przejściu dla pieszych.

Samochód osobowo-dostawczy potrącił 42-letnią obywatelkę Ukrainy, która schodziła z pasów.

Stan potrąconej kobiety jest ciężki; została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR.

Wypadek pod Płońskiem. Piesza potrącona na przejściu. Jej stan jest ciężki

Koszmar rozegrał się w piątkowy ranek, 12 grudnia. Około godz. 7:10 na drodze krajowej nr 62 w okolicy miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk nad Wisłą samochód osobowo-dostawczy potrącił pieszą. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie obywatelki Ukrainy, w wieku 42 i 39 lat, przechodziły przez oznakowane przejście dla pieszych. Gdy schodziły już z pasów, 42-latka została uderzona przez jadącą od strony Warszawy w kierunku Czerwińska dacię. Autem kierował 40-letni mieszkaniec Warszawy - przekazała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Potrącona kobieta na miejscu była reanimowana. - Jej stan jest ciężki. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do szpitala - podała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Utrudnienia po wypadku

W miejscu wypadku przez kilka godzin były utrudnienia w ruchu. Funkcjonariusze wykonywali oględziny i dokumentację fotograficzną. Jak przekazała policja, w sprawie potwornego zdarzenia prowadzone będzie postępowanie. Ma ono wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności.

