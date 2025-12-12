Bitwa kiboli na środku drogi S8. Napadli na autokar. Szokujące nagranie [WIDEO]

Szokujące zajście miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę (10 na 11 grudnia). Autokar przewożący kibiców hiszpańskiego klubu Rayo Vallecano został nagle zatrzymany przez dwa samochody osobowe. To była zaplanowana zasadzka. Chwilę później z lasu wybiegło wielu zamaskowanych napastników, część z nich była uzbrojona w pałki. Grupa wdarła się do autokaru i zaczęła bić pasażerów.

Zgłoszenie o zadymie postawiło służby na równe nogi. W pobliżu zaroiło się od policji i karetek. Kilka osób wymagało pomocy medyków. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać kilku podejrzanych. RMF Fm podało szokujące informacje. Jedna z kobiet uczestniczących w bijatyce, to funkcjonariuszka Służby Więziennej. - W dniu 11 grudnia 2025 r. do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu przez policję funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych - przekazała rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

Napaść kiboli na autobus. Jest nagranie

W sieci krąży nagranie zdarzenia. Kamera w jednym z samochodów zarejestrowała moment, w którym grupa prawdopodobnie kilkudziesięciu zamaskowanych osób przebiega obok zatrzymanych pojazdów. Część z agresorów trzyma w ręku niebezpieczne narzędzia. Większość ma na twarzach kominiarki lub maski. Wideo zobaczysz poniżej.

🇵🇱💥 Jagiellonia Bialystok attacked a bus with Bukaneros (Rayo Vallecano🇪🇸) on the motorway last night. pic.twitter.com/U95J8qevN5— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 11, 2025

Do sprawy odniosła się Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce: – Jak ustalono w toku dochodzenia trasą S8 poruszały się dwa autokary z kibicami hiszpańskiego klubu piłkarskiego „Rayo” na mecz z „Jagiellonią” Białystok. Mecz zaplanowany był na 11 grudnia 2025r. w Białymstoku. W okolic miejscowości Prosienica i Podborze autokarom zaczęły zajeżdżać drogę 2 samochody osobowe. Kierowcy musieli zatrzymać autobusy. Nieopodal miejsca zatrzymania pojazdów stała grupa kilkudziesięciu młodych zamaskowanych ludzi. Podbiegli oni do autobusów, z których zaczęli wysiadać hiszpańscy kibice. Doszło między nimi do bójki. Młodzi ludzie bili się używając niebezpiecznych przedmiotów w postaci metalowych rurek, kijów, trzonków od różnych narzędzi. Po jakimś czasie część hiszpańskich kibiców zaczęła wycofywać się i wracać do autokarów, kierowcy zaczęli odjeżdżać z miejsca bójki