Bitwa kiboli na środku drogi S8. Napadli na autokar. Szokujące nagranie [WIDEO]

Mateusz Kobyłka
2025-12-12 15:43

W sieci pojawiło się nagranie z napaści na hiszpańskich kibiców na trasie S8 pod Ostrowią Mazowiecką. Ich autokar został zatrzymany i zaatakowany przez kilkudziesięciu zamaskowanych napastników. Byli uzbrojenie w pałki teleskopowe. Kilka osób zostało rannych.

i

Autor: @thecasualultra, Pexels/ X (Twitter)

Szokujące zajście miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę (10 na 11 grudnia). Autokar przewożący kibiców hiszpańskiego klubu Rayo Vallecano został nagle zatrzymany przez dwa samochody osobowe. To była zaplanowana zasadzka. Chwilę później z lasu wybiegło wielu zamaskowanych napastników, część z nich była uzbrojona w pałki. Grupa wdarła się do autokaru i zaczęła bić pasażerów.

Zgłoszenie o zadymie postawiło służby na równe nogi. W pobliżu zaroiło się od policji i karetek. Kilka osób wymagało pomocy medyków. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać kilku podejrzanych. RMF Fm podało szokujące informacje. Jedna z kobiet uczestniczących w bijatyce, to funkcjonariuszka Służby Więziennej. - W dniu 11 grudnia 2025 r. do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu przez policję funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych - przekazała rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

Napaść kiboli na autobus. Jest nagranie

W sieci krąży nagranie zdarzenia. Kamera w jednym z samochodów zarejestrowała moment, w którym grupa prawdopodobnie kilkudziesięciu zamaskowanych osób przebiega obok zatrzymanych pojazdów. Część z agresorów trzyma w ręku niebezpieczne narzędzia. Większość ma na twarzach kominiarki lub maski. Wideo zobaczysz poniżej.

Do sprawy odniosła się Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce: – Jak ustalono w toku dochodzenia trasą S8 poruszały się dwa autokary z kibicami hiszpańskiego klubu piłkarskiego „Rayo” na mecz z „Jagiellonią” Białystok. Mecz zaplanowany był na 11 grudnia 2025r. w Białymstoku. W okolic miejscowości Prosienica i Podborze autokarom zaczęły zajeżdżać drogę 2 samochody osobowe. Kierowcy musieli zatrzymać autobusy. Nieopodal miejsca zatrzymania pojazdów stała grupa kilkudziesięciu młodych zamaskowanych ludzi. Podbiegli oni do autobusów, z których zaczęli wysiadać hiszpańscy kibice. Doszło między nimi do bójki. Młodzi ludzie bili się używając niebezpiecznych przedmiotów w postaci metalowych rurek, kijów, trzonków od różnych narzędzi. Po jakimś czasie część hiszpańskich kibiców zaczęła wycofywać się i wracać do autokarów, kierowcy zaczęli odjeżdżać z miejsca bójki

S8