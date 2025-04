Brutalna "ustawka" w Zwoleniu. Policja zatrzymała 10 pseudokibiców

Grzesznicy czekają na przebaczenie. Rusza Noc Konfesjonałów 2025. Gdzie i kiedy wyspowiadać się do późna?

Mecz przerwany przez pseudokibiców. Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas meczu piłki nożnej pomiędzy MKS Zwolenianka i KS Chomentów. Jak relacjonuje mł. asp. Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu, do kibiców zgromadzonych poza stadionem podbiegła grupa kilkudziesięciu mężczyzn, z których część miała na sobie kominiarki. − Pomiędzy miejscowymi kibicami i pseudokibicami gości doszło do konfrontacji – informuje policja.

Szybka interwencja policjantów pozwoliła na opanowanie sytuacji. − Już w trakcie zdarzenia, oraz bezpośrednio po nim zatrzymano 10 pseudokibiców, których przewieziono do komendy – dodaje mł. asp. Katarzyna Słyk.

Kominiarki, ochraniacze i areszt. Co znaleziono przy zatrzymanych?

Podczas przeszukania zatrzymanych mężczyzn policjanci ujawnili kominiarki i ochraniacze na zęby. Wśród zatrzymanych było czterech nieletnich, którzy po wykonaniu czynności zostali przekazani opiekunom prawnym. Pozostali sprawcy trafili do policyjnego aresztu.

− Funkcjonariusze cały czas prowadzą ustalenia, nie wykluczają kolejnych zatrzymań – podkreśla mł. asp. Katarzyna Słyk, co oznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy i możemy spodziewać się kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

