Bójka przy Dworcu Centralnym. Kolejny atak nożem w centrum Warszawy. Ranny Litwin

W nocy z soboty na niedzielę, przy Al. Jerozolimskich w Warszawie, miała miejsce bójka z użyciem ostrego narzędzia. Miejski Reporter ustalił, że w trakcie awantury między grupą Litwinów i Polaków, jeden z uczestników został zraniony w udo.

- W okolicy Dworca Centralnego doszło do sprzeczki między dwoma mężczyznami. Jeden z nich, 18-letni obywatel Litwy, z niegroźnymi obrażeniami ciała został zabrany do szpitala, skąd wyszedł po kilku godzinach - mówi "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy śródmiejskiej policji.

Sprawca ataku zbiegł i jest poszukiwany przez funkcjonariuszy.

- Policjanci wykonują intensywne czynności mające na celu ustalenie osób biorących udział w zdarzeniu - dodaje policjant.

Kolejny atak w Warszawie

Wcześniej do podobnego zdarzenia doszło u zbiegu ulic Hożej i Marszałkowskiej. W czwartek wieczorem 47-letni mężczyzna został kilkukrotnie raniony nożem. Z uszkodzoną tętnicą zdołał dotrzeć do pobliskiej izby przyjęć, skąd w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.

Błyskawiczna reakcja policji doprowadziła do zatrzymania trzech osób: 41-letniej kobiety, 45-letniego i mężczyzny po 70-tce. W weekend śledczy przesłuchiwali podejrzanych. Więcej: Krwawy atak nożem w sercu Warszawy. Troje zatrzymanych, pokrzywdzony był poszukiwany. "Sprawa jest bardzo poważna"