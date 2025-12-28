Tajemnicze zaginięcie Danuty W.

11 grudnia 2016 roku Danuta W. odwiedzała córkę w szpitalu przy ulicy Tochtermana w Radomiu. Chwilę po godzinie 17:00 telefon kobiety łączył się z siecią z okolic Urzędu Miasta przy ul. Kilińskiego, a niedługo później kobieta wróciła do domu na Zamłyniu.

O godzinie 19:00 miała spotkać się z koleżanką, jednak nigdy na to spotkanie nie dotarła, a jej telefon przestał odpowiadać. Do późnych godzin wieczornych rodzina nie wiedziała, co się stało z kobietą. Jej syn, zaniepokojony milczeniem matki, zapytał ojca, czy wie coś o jej losie. Ten miał jedynie wzruszyć ramionami, od lat bowiem nie utrzymywał stałego i bliskiego kontaktu z żoną.

Kim była Danuta W.?

Danuta W. była postacią bardzo znaną w radomskim środowisku edukacyjnym. Przez lata uczyła biologii i przyrody w okolicznych szkołach. Zyskiwała sympatię uczniów i rodziców, działała społecznie, angażowała się w życie szkół i lokalnych społeczności. W 2006 roku objęła stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej, a dwa lata później zdobyła tytuł „Belfra Roku” w plebiscycie „Echa Dnia”. Była w nim kilkukrotnie nominowana. Choć zawodowo spełniała się znakomicie, jej życie osobiste było wyboiste.

Pomiędzy Danutą a jej mężem, Piotrem W., nie układało się. W pewnym momencie mąż zostawił kobietę i postanowił zniknąć jej z oczu. Przeprowadził się do piwnicy wspólnego domu na Zamłyniu. Jak podaje Onet.pl, z rodziną kontaktował się ze sobą za pośrednictwem krótkich notatek. Kilka lat później Danuta wniosła pozew rozwodowy. Pierwsza rozprawa miała odbyć się jeszcze zimą 2016 roku. Nie doczekała jej.

Pierwsze dni poszukiwań i niepokojące odkrycia

Zaginięcie kobiety wywołało natychmiastową, ogromną mobilizację służb i mediów. Tereny wokół domu przeszukiwano pieszo, z użyciem psów tropiących, sonarów, georadarów i policyjnego helikoptera. Jednak wyniki pierwszych dni były zaskakujące i niepokojące. W domu nie znaleziono żadnych śladów walki, włamania ani krwi. Jak mówił syn zaginionej w materiale programu „Interwencja” Polsatu: − Żadnych śladów walki, żadnych poprzestawianych mebli, nic. Dom sprawdzono lampą UV i nic nie wykryto. Nic też nie zginęło.

Niedługo później zaczęły dziać się rzeczy, które wzbudziły podejrzenia rodziny. 14 grudnia odnaleziono torebkę i portfel Danuty na mokradłach, kilkaset metrów od domu. Co istotne, policja przeszukiwała ten teren już wcześniej. Kolejnego dnia odkryto telefon komórkowy kobiety, pozbawiony baterii i karty SIM.

Odnalezienie ciała i szokujące ustalenia

Po czterech miesiącach poszukiwań, 2 kwietnia 2017 roku, przypadkowy przechodzień zauważył w Pilicy unoszące się na wodzie ciało. Płetwonurkowie wyłowili zwłoki kobiety obciążone betonowym bloczkiem. To była poszukiwana Danuta W. Jak wykazała sekcja zwłok, kobieta została zamordowana. Zginęła od wielokrotnych uderzeń tępym narzędziem w głowę. Miejsce, w którym znaleziono ciało, znajdowało się kilkadziesiąt kilometrów od jej domu.

Warto również wspomnieć, że w ciągu pierwszych miesięcy w poszukiwania kobiety włączył się również Krzysztof Rutkowski. Chwilę po odnalezieniu zwłok powiedział: − Zwłoki wyłowione z Pilicy to ciało zaginionej. To tam planowaliśmy w pierwszym tygodniu kwietnia rozpocząć poszukiwania, mieliśmy przygotowaną łódź i ekipę nurków. Stało się tak, że w pierwszym tygodniu kwietnia ciało wypłynęło. Z nieoficjalnych informacji wynika, że było rozczłonkowane, wypłynęły nogi, natomiast pozostała część ciała leżała na dnie rzeki obciążona kamieniem.

Piotr W. oskarżony o zabójstwo

Pierwsze podejrzenia spadły na męża kobiety. Mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo. Zarzucono mu wielokrotne uderzenie Danuty W. w tył głowy tępym narzędziem, a następnie wrzucenie obciążonego ciała do Pilicy.

− W toku śledztwa związanego z zaginięciem w dniu 11 grudnia 2016 roku Danuty W. przeprowadzono badania genetyczne zwłok kobiety ujawnionych w rzece Pilicy. Wynik badań otrzymany w dniu 5 kwietnia 2017 roku potwierdził ich tożsamość. Bez wątpienia jest to ciało Danuty W. W związku ze sprawą zatrzymano Piotra W. − informowała radomska prokuratura.

Proces i wyrok w sprawie Danuty W.

Sprawa miała swój finał w sądzie. Mąż kobiety nie przyznawał się do winy, a obrona wskazywała, że proces ma charakter poszlakowy. Jednak w październiku 2018 roku zapadł wyrok: 25 lat pozbawienia wolności. Dzieci Danuty otrzymały również wysokie zadośćuczynienie − w sumie 600 tysięcy złotych.

− W opinii sądu łańcuch poszlak w niniejszej sprawie został zamknięty. Każda z nich została ustalona w sposób niebudzący wątpliwości. Zespół tych poszlak prowadzi do stwierdzenia tylko jednej wersji zdarzenia, z której wynika, że to oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu − uzasadnił wyrok sędzia referent.

W lutym 2019 roku obrona złożyła apelację. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał jednak wyrok radomskiego sądu w całości.

Dziś tragedia Danuty W. nadal pozostaje jedną z najszerzej komentowanych spraw kryminalnych Radomia i regionu.

