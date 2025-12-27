Pożar na targowisku przy ul. Bakalarskiej. Zatrzymano 36-letniego mężczyznę

pożar kontenerów usługowych na terenie targowiska przy ul. Bakalarskiej 2

zdarzenie w nocy z 26 na 27 grudnia, tuż przed godz. 1:00

akcja strażaków trwała ponad pięć godzin

w działaniach uczestniczyło 12 zastępów i 48 strażaków

policja zatrzymała 36-letniego obywatela Polski

Na terenie targowiska przy ul. Bakalarskiej 2 w Warszawie doszło do pożaru kontenerów usługowych. Zgłoszenie wpłynęło tuż przed godziną pierwszą. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły straży pożarnej, policję oraz służby techniczne. Po przybyciu pierwszych zastępów stwierdzono rozwinięty pożar obejmujący kilka kontenerów. Strażacy od razu podali dwa prądy gaśnicze w natarciu. Kierujący działaniami ratowniczymi zdecydował o zadysponowaniu dodatkowych sił i środków.

Teren akcji został podzielony na dwa odcinki bojowe. Łącznie użyto czterech prądów w natarciu oraz jednego prądu w obronie. Linie zasilające poprowadzono z pobliskich hydrantów. Na miejscu pracowało również Pogotowie Energetyczne, policja oraz Grupa RIT z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 - informują strażacy.

W trakcie działań z objętych ogniem kontenerów strażacy wynieśli sześć butli gazowych. Każda z nich została dokładnie sprawdzona kamerami termowizyjnymi. Nie stwierdzono oznak nagrzania ani zagrożenia wybuchem. W działaniach uczestniczył także P-Gaz oraz samochód rozpoznania chemicznego. Po ugaszeniu pożaru obiekty oddymiono i szczegółowo skontrolowano przy użyciu kamer termowizyjnych. Nie ujawniono żadnych zarzewi ognia.

Działania ratowniczo-gaśnicze trwały łącznie ponad pięć godzin i zakończyły się około godziny 6 rano. W akcji brało udział 12 zastępów straży pożarnej, czyli 48 strażaków. Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Ochota zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z pożarem przy ul. Bakalarskiej 2. To 36-letni obywatel Polski. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.