Kobieta walczy o życie po potrąceniu przez tramwaj. Wtargnęła na torowisko?

2026-03-02 15:03

W niedzielny wieczór na ulicy Marszałkowskiej tramwaj potrącił 45-letnią obywatelkę Ukrainy. Kobieta w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowana weszła na torowisko w miejscu niedozwolonym.

  • Piesza, obywatelka Ukrainy, została potrącona przez tramwaj na ulicy Marszałkowskiej.
  • Do wypadku doszło, gdy kobieta wtargnęła na torowisko zza tramwaju, poza wyznaczonym przejściem.
  • Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Potrącenie na Marszałkowskiej

Do wypadku doszło w niedzielę (1 marca) wieczorem na ulicy Marszałkowskiej. Kobieta została potrącona przez tramwaj nr 4 jadący w kierunku placu Zbawiciela. 

- Około godziny 19 45-letnia obywatelka Ukrainy, według wstępnych ustaleń policjantów, weszła pod nadjeżdżający tramwaj - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak z komendy policji w Śródmieściu.

Próbowała przejść przez tory zza składu, poza wyznaczonym przejściem.

Obraziła się na motorniczego i zablokowała ruch tramwajów

Kobieta w stanie krytycznym

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego udzielił kobiecie pierwszej pomocy. Była nieprzytomna.

- Poszkodowana w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala - dodaje oficer prasowy.

Badanie alkomatem potwierdziło, że motornicza tramwaju linii 4 była trzeźwa. Na miejscu pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy dokumentowali miejsce zdarzenia, wykonywali pomiary i prowadzili dokumentację zdjęciową. Sprawę nadzoruje prokuratura.

Ruch tramwajów był zablokowany w obu kierunkach do około godziny 21. Pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej.

Źródło: Miejski Reporter; SE

