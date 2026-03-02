Kobieta walczy o życie po potrąceniu przez tramwaj. Wtargnęła na torowisko?

Piesza, obywatelka Ukrainy, została potrącona przez tramwaj na ulicy Marszałkowskiej.

Do wypadku doszło, gdy kobieta wtargnęła na torowisko zza tramwaju, poza wyznaczonym przejściem.

Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Potrącenie na Marszałkowskiej

Do wypadku doszło w niedzielę (1 marca) wieczorem na ulicy Marszałkowskiej. Kobieta została potrącona przez tramwaj nr 4 jadący w kierunku placu Zbawiciela.

- Około godziny 19 45-letnia obywatelka Ukrainy, według wstępnych ustaleń policjantów, weszła pod nadjeżdżający tramwaj - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak z komendy policji w Śródmieściu.

Próbowała przejść przez tory zza składu, poza wyznaczonym przejściem.

Kobieta w stanie krytycznym

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego udzielił kobiecie pierwszej pomocy. Była nieprzytomna.

- Poszkodowana w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala - dodaje oficer prasowy.

Badanie alkomatem potwierdziło, że motornicza tramwaju linii 4 była trzeźwa. Na miejscu pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy dokumentowali miejsce zdarzenia, wykonywali pomiary i prowadzili dokumentację zdjęciową. Sprawę nadzoruje prokuratura.

Ruch tramwajów był zablokowany w obu kierunkach do około godziny 21. Pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej.

Źródło: Miejski Reporter; SE