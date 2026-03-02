„Tato, tęsknimy!”. Córka zaginionego doktora Politechniki Warszawskiej apeluje

− Już niedługo zaczynamy kolejny dzień poszukiwań. Znów spałam tylko kilka godzin. Trzymam jeszcze nadzieję, ale zdaję sobie sprawę, że szósty dzień w zimie nie daje nam dużych szans, aby tata znalazł się cały i zdrowy − pisze zrozpaczona córka dr. Gładysia.

Trwają intensywne poszukiwania doktora Sylwestra Gładysia

Trwają poszukiwania dr. Sylwestra Gładysia. Jak informuje rodzina, mężczyzna ostatni raz widziany był 24 lutego na ulicy Encyklopedycznej w Warszawie. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi i nie wrócił do domu. Sprawa jest o tyle poważna, że 71-latek cierpi na chorobę Parkinsona i może potrzebować pomocy medycznej.

Córka zaginionego, w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych, opisuje trudne chwile, jakie przeżywa rodzina.

− To bardzo silny człowiek. Przed chorobą Parkinsona zdobywał najwyższe góry świata. 15 lat temu, w lutym, wszedł na Aconcaguę − największą górę Ameryki Południowej. Pamiętam potworny stres, kiedy przez trzy dni nie mieliśmy z nim żadnego kontaktu, gdy schodził ze szczytu. Każda godzina wtedy dłużyła się jak wieczność − wspomina córka.

Apel rodziny i policji. „Ktokolwiek widział, prosimy o kontakt!”

Rodzina i policja apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Sylwestra Gładysia, o pilny kontakt. Jak wynika z informacji opublikowanych przez córkę zaginionego, dzięki analizie nagrań z monitoringu udało się ustalić, że mężczyzna wszedł do Parku Młocińskiego tuż po godzinie 16 i skierował się ścieżką w stronę Wisły. Niestety, nie wyszedł z parku tym samym wejściem, którym wszedł. − To bardzo trudna informacja, ale jednocześnie zawęża obszar naszych dalszych działań − podkreśla córka.

Rysopis zaginionego: 180 cm wzrostu, około 100 kg wagi, krótkie siwe włosy uczesane na bok, siwe wąsy i broda, nosi okulary optyczne, ręce trzęsą się z powodu choroby. W dniu zaginięcia miał na sobie niebieskie jeansy, czerwoną kurtkę, ciemny beret i posiadał kijki do nordic walking.

Policja prosi o pomoc

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7, pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowo 112 i 997 lub mailowo: [email protected].

