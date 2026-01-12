Toyota na torach, kierowca dał nogę! Groźna kolizja w centrum Warszawy

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-12 13:37

W al. Solidarności w Warszawie doszło do groźnego zderzenia dwóch Toyot, w wyniku którego jeden z pojazdów wylądował na torowisku tramwajowym. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb, porzucając auto. Do tej pory trwają poszukiwania.

  • Zderzenie dwóch Toyot na warszawskiej Alei Solidarności doprowadziło do poważnych utrudnień w ruchu.
  • Jedno z aut wjechało na torowisko tramwajowe, a jego kierowca z pasażerami uciekł z miejsca zdarzenia.
  • Jakie konsekwencje czekają uciekiniera?

Toyota na torach, kierowca w nogi! Co się stało na Solidarności?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Warszawie w al. Solidarności, na wysokości numeru 155, przed skrzyżowaniem z ulicą Żelazną. Zderzyły się tam dwa samochody marki Toyota. Jedno z aut biorących udział w kolizji to tzw. „innowacyjna taksówka”. Drugi samochód po zderzeniu uderzył w barierki oddzielające jezdnie, a następnie z impetem wjechał na torowisko tramwajowe, na którym ostatecznie się zatrzymał. 

Kierowca Toyoty, która znalazła się na torowisku, wraz z towarzyszącymi mu pasażerami, nie czekał na służby. Wszyscy wzięli nogi za pas i pośpiesznie oddalili się z miejsca zdarzenia.

Utrudnienia w ruchu tramwajów w Warszawie

W wyniku kolizji ruch tramwajowy w rejonie Alei Solidarności był czasowo wstrzymany, co spowodowało utrudnienia komunikacyjne. Na miejscu działania prowadzili strażacy, Nadzór Ruchu, Pogotowie Techniczne Tramwajów Warszawskich oraz policja.

Potężny atak zimy w Polsce

Kim jest uciekinier z Toyoty?

W poniedziałek, 12 stycznia, funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wciąż prowadzą poszukiwania kierowcy Toyoty i towarzyszących mu pasażerów. 

- Z miejsca zdarzenia oddaliło się czterech mężczyzn. Dalej trwają poszukiwania. Do tej pory nikt nie został zatrzymany - przekazała "SE" mł asp. Małgorzata Staniszewska.

