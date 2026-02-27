Ostrzeżenie dla Polaków na Bliskim Wschodzie. Wskazano trzy kraje do opuszczenia

MSZ alarmuje: należy wyjechać z Iranu, Izraela i Libanu

Napięcie w regionie Bliskiego Wschodu niebezpiecznie narasta. W związku z tym, w piątek 27 lutego, polska dyplomacja zdecydowała się na publikację serii alarmujących wpisów. Komunikaty pojawiły się na profilu „Polak za granicą” na platformie X (d. Twitter), będącym oficjalnym kanałem informacyjnym dla turystów. Resort wyraźnie zaznacza, że prawdopodobieństwo gwałtownej eskalacji konfliktu zbrojnego jest obecnie bardzo wysokie.

„Przypominamy! Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie” – czytamy w jednym z wpisów.

Najważniejszy i najbardziej stanowczy apel dotyczy osób przebywających obecnie w trzech konkretnych państwach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa do natychmiastowego opuszczenia terytorium Iranu, Izraela oraz Libanu. Decyzja ta podyktowana jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia obywateli. Jak zaznaczają urzędnicy, rozwój wypadków może doprowadzić do nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla maszyn cywilnych.

Ziszczenie się takiego scenariusza oznaczałoby, że powrót do kraju drogą lotniczą stanie się niemożliwy lub drastycznie utrudniony. Polacy, którzy zbagatelizują te ostrzeżenia, muszą liczyć się z ryzykiem utknięcia w rejonie objętym działaniami wojennymi bez gwarancji szybkiej ewakuacji. Służby dyplomatyczne proszą o nielekceważenie komunikatów i podjęcie działań na rzecz własnego bezpieczeństwa.

Zalecenia bezpieczeństwa dla osób w strefie zagrożenia

Oprócz wezwania do ewakuacji, resort przygotował również listę wytycznych dla tych, którzy wciąż znajdują się w zagrożonym regionie. Mają one pomóc w przetrwaniu ewentualnych trudności i zminimalizowaniu ryzyka. Zgodnie z instrukcjami, każda osoba powinna zadbać o odpowiednie przygotowanie logistyczne.

Zgromadzić zapas gotówki, która może okazać się niezbędna w sytuacji kryzysowej.

Mieć zawsze przy sobie ważne dokumenty tożsamości, w tym paszport.

Utrzymywać telefon komórkowy w stanie pełnego naładowania.

Zaopatrzyć się w niezbędne lekarstwa, szczególnie te przyjmowane przewlekle.

Ministerstwo przypomina także o konieczności zgłoszenia swojego pobytu w systemie Odyseusz. Jest to darmowe narzędzie, które umożliwia konsulom szybkie zlokalizowanie obywateli Polski i udzielenie im pomocy w razie niebezpieczeństwa. Rejestracja w bazie może okazać się kluczowa w momencie wybuchu kryzysu.

Atmosferę podgrzewają doniesienia o możliwej akcji militarnej Stanów Zjednoczonych, której przyczyną ma być irański program jądrowy. Wiceprezydent USA J.D. Vance, udzielając wywiadu „The Washington Post”, zaznaczył, że Waszyngton wciąż stawia na dyplomację. Polityk nie wykluczył jednak scenariusza siłowego, przywołując przykład styczniowej operacji przeciwko Wenezueli, która zakończyła się obaleniem prezydenta Nicolása Maduro.

