Nie żyje Wojciech Dudziński. Przyjaciele żegnają zmarłego muzyka. "Coraz nas mniej"

Nie żyje Wojciech Dudziński

W piątek, 27 lutego w mediach społecznościowych zespołu Ryczące Dwudziestki ukazała się przykra wiadomość o śmierci Wojciecha Dudzińskiego. Wokalista był jednym z założycielu grupy i przez niemal czterdzieści lat współtworzył jej brzmienie. Razem z przyjaciółmi z zespołu popularyzowali muzykę szantową. Nagrali wspólnie 12 albumów. Dudziński działał również jako artysta solowy. Nagrał m.in. płytę "Chodź ze mną" z muzyką inspirowaną pieśniami szkockimi i irlandzkimi.

W lutym ubiegłego roku Wojciech Dudziński wycofał się ze wspólnego grania. Muzyk miał poważne problemy ze zdrowiem. Niestety, nie udało mu się pokonać choroby. W sieci zmarłego muzyka żegnają przyjaciele oraz fani. Kondolencje płyną z całej Polski.

Śmierć nigdy nie przychodzi oczekiwana. Dziś zabrała mi kolejną bliską osobę. Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Wojtek "Sęp" Dudziński. "Sępuniu" do zobaczenia... - napisał muzyk Arek Wasik.

Artystę pożegnał również wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka.

Coraz nas mniej… Żegluj tam po swoich oceanach i śpiewaj swoim cudnym głosem najpiękniejsze pieśni - napisał na Facebooku.

Zmarła Dominika Żukowska. Miała 41 lat

Śmierć Wojciecha Dudzińskiego to kolejny cios dla środowiska piosenki żeglarskiej. 11 lutego odeszła Dominika Żukowska. Ceniona wokalistka zmarła nagle w wieku 41 lat. Początkowo pojawiły się informacje o tragicznym wypadku z jej udziałem. Doniesienia te zdementował jej bliski przyjaciel Andrzej Korycki, z którym od lat występowała na scenie.

Dementuję nieprawdziwe doniesienia, że Dominika zginęła w wypadku samochodowym. To nie był wypadek - napisał muzyk na Facebooku.

Została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. Pogrzeb Dominiki Żukowskiej odbył się 17 lutego.

