Andziaks i Luka zabrali dzieci do Dubaju. To wywołało lawinę komentarzy

Codzienność tego popularnego małżeństwa uległa w ostatnim czasie diametralnej przebudowie. Choć twórcy internetowi regularnie dzielą się z fanami swoją prywatnością, ostatnie tygodnie upłynęły im pod znakiem powiększenia rodziny. Przyjście na świat syna Andziaks i Luki wywołało sporo emocji, a dyskusje o granicach udostępniania życia osobistego przybrały na sile. Mimo to szczęśliwi rodzice spakowali walizki i postanowili po raz pierwszy w nowym składzie odwiedzić ciepłe kraje.

Andziaks i Luka w ogniu komentarzy. Internauci śledzą każdy ich krok

Angelika i Łukasz Trochonowiczowie to ścisła czołówka polskiego świata influencerów, co wiąże się z nieustanną obserwacją ze strony internautów. Niedawno do ich rodziny dołączył syn, którego imię wzbudziło spore zainteresowanie. W sieci zawrzało również, gdy para udostępniła relację prosto ze szpitala oraz wręczyła pięcioletniej córce drogiego smartfona jako prezent z okazji narodzin brata. Małżeństwo zdaje się jednak uodpornione na negatywne opinie i konsekwentnie realizuje swój plan na obecność w mediach.

Rodzinne wakacje w Dubaju. Luka reaguje na krytykę fanów

Opiekunowie małej Charlie oraz dwumiesięcznego Franco nie ukrywają swojego zamiłowania do wysokiego standardu życia i zagranicznych wojaży. Tym razem ich wybór padł na doskonale im znany Dubaj, który stał się celem pierwszej podróży w pełnym, czteroosobowym składzie. Z internetowych relacji wynika, że cała rodzina podróżowała w klasie biznes, a media społecznościowe błyskawicznie zapełniły się kadrami z luksusowego wypoczynku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Opublikowane materiały nie wszystkim przypadły do gustu, a w sekcji komentarzy pojawiły się głosy niezadowolenia. Część obserwujących wytknęła parze, że zabieranie noworodka w tak daleką podróż, zanim zdążył zaaklimatyzować się w domu, jest ryzykowne. Łukasz Trochonowicz postanowił krótko uciąć te spekulacje. Na jedną z uwag odpowiedział w swoim stylu, publikując fotografię roześmianej córki z podpisem „XD”. Zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Dubaju znajdziecie w naszej galerii.

