Magda Steczkowska i jej płaski brzuch w skąpym bikini. "Rusałka". Ona ma 50 lat?!

Magda Steczkowska jest młodszą siostrą Justyny Steczkowskiej i podobnie jak ona może pochwalić się powalającą figurą. Obie panie są szczuplutkie i bardzo zadbane, choć wiele je różni. Podczas gdy Justyna stawia na szpilki, eleganckie stylizacje, jest zawsze perfekcyjnie umalowana i nosi czarne, długie, starannie ufryzowane włosy, jej siostra Magda woli krótki blond i naturalny look. Obie, choć przekroczyły już pięćdziesiątkę, wyróżniają się figurą, jakiej nie powstydziłyby się młodsze kobiety. Czy to geny, czy samozaparcie, treningi oraz diety?

Magda Steczkowska w Brazylii. Ale zdjęcie!

Na instagramowym profilu Magdy Steczkowskiej ostatnio sporo się dzieje. Gwiazda wybrała się bowiem do Brazylii, gdzie celebrowała karnawał. I to jak! W sieci pokazała zdjęcia, na których widać było bawiących się ludzi, tańce i... sypanie mąką.

Karnawał w Brazylii. Ale nie w Rio, gdzie podobno trybuny sięgają kilku metrów, ale w małej nadmorskiej wiosce, Guajiru gdzie przez ostanie dni, ok. godz. 17 na placu przed kościołem zaczyna się zabawa od… obsypywania się mąką z manioku, kogo popadnie. I duzi, i mali są cali w tej mące, a im ktoś bielszy, tym fajniejszy. Przebierają się, jak chcą, co widać na zdjęciach i… tańczą, tańczą, tańczą. Nikt się tu nie przejmuje tym "co ludzie powiedzą", tylko cieszą się życiem! Piękny to widok - pisała zachwycona Steczkowska.

Steczkowska w bikini. WOW!

Teraz karnawał ustąpił miejsca zwiedzaniu i korzystaniu z dobrodziejstw natury. Steczkowska najpierw pochwaliła się ujęciami plaż, a później zaprezentowała ujmującą fotkę, do której pozowała, niemal wchodząc pod strumień wodospadu. Miała na sobie tylko małe bikini! Wyglądała doskonale. Odsłoniła płaski brzuch, absolutnie nie wstydząc się swojego ciała. Jej fani szybko zareagowali, sypiąc komplementami.

"Wow! Ale piękna fota", "Ma Pani przepiękną figurę!", "Jaka piękna kobieta", "Matko kochana - figura", "Rusałka", "Piękna" - pisali internauci.

Zgadzacie się?

