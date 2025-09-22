Magda Steczkowska na swoich 50. urodzinach! Założyła obcisły kombinezon i szalała z gwiazdami. Nie zabrakło Justyny

Magda Steczkowska skończyła 50 lat. Okrągłą rocznicę urodzin celebrowała nie na eleganckim bankiecie i nie w szykownej sukni, a na szalonej imprezie pełnej gwiazd. Młodsza siostra Justyny na pewno zapamięta to wydarzenie na zawsze. Jej goście też!

Jubilatka dawała popisy taneczne ubrana w złoty, obcisły kombinezon. Wdzianko było kiczowate i o to chodziło.

Urodziny Magdy Steczkowskiej. Co tam się działo!

50 lat minęło jak jeden dzień i piękne to były lata, pełne wzlotów i upadków, ale przede wszystkim pełne miłości i wspaniałych ludzi. Jestem wdzięczna za każdy dzień mojego życia - napisała Magdalena Steczkowska dzień po 50. urodzinach, które hucznie świętowała w gronie rodziny i znajomych.

Steczkowska podczas imprezy tryskała energią, śmiała się, tańczyła. Była niczym nastolatka, która długo czekała na okazję do tego, by się wyskakać i popisać na parkiecie. Wspomniała nawet o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"! Magda pokazała na swoim profilu na Instagramie masę zdjęć z urodzin, dodała też krótkie nagrania na InstaStory.

Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości i telefony, odezwę się jutro, bo dziś… no cóż, imprezka była taka, jaką sobie wymarzyłam, piękna pogoda, ludzie, których uwielbiam, tańce, śpiewy i przepyszne jedzenie (...). Z radością patrzę w przyszłość, bo w końcu życie zaczyna się po 50, prawda? - pytała Magda w swoim wpisie.

Pewne jest, że po pięćdziesiątce Steczkowska nadal będzie epatować pozytywną energią, a jednocześnie budzić zazdrość wyjątkowo młodym wyglądem. Ale to u Steczkowskich rodzinne! Wystarczy spojrzeć na Justynę.

Gwiazdy świętowały razem z Magdą Steczkowską

Impreza urodzinowa Steczkowskiej przyciągnęła sporo znanych twarzy. Goście musieli się przebrać, dlatego niektórych trudno rozpoznać na zdjęciach, ale pojawiła się Majka Jeżowska, był Piotr Gąsowski, nie zabrakło Kuby Błaszczykowskiego. Pojawili się też Marcin Wyrostek czy artystka Justyna Niedzielin.

Świetna impreza pięknej jubilatki z hippisami i letnią pogodą! Madzia,bądź zawsze taka, jaka jesteś - komentowała na Instagramie Majka Jeżowska.

Do sieci trafiły filmiki z tego, co działo się na urodzinach. Były tańce, a Justyna Steczkowska zaintonowała gromkie "Sto lat". Zobaczcie zdjęcia!

Co ciekawe, Magda Steczkowska dzień po urodzinach celebrowała 24. rocznicę ślubu. Tego dnia zabrakło siły na kolejne szaleństwa.

Dziś nasza 24 rocznica ślubu. Nie wspominając o tych latach przed. Szok, niedowierzanie i nieustająca radość, że wciąż nam siebie mało. I niech tak już zostanie - pisała gwiazda.

