Ponętna Steczkowska jak pantera na safari! Stanik wymsknął się z koszuli niczym ryba z sieci

Justyna Steczkowska: Celowo pokazała stanik, czy zaliczyła wpadkę?

Justyna Steczkowska słynie z seksownego stylu ubioru. Artystka lubi podkreślać swoje atuty - świetną sylwetkę i zgrabne nogi. Czasem stawia na obcisły kombinezon, innym razem - jak na tych zdjęciach - odsłania sporo ciała. Jedno jest niezmienne - zawsze zakłada bardzo wysokie szpilki. Tym razem paparazzi przyłapali ją na mieście w zestawie przywodzącym na myśl dzikie zwierze! Dobrze, że takie barwy nie występują w Polsce w naturze, bo jeszcze jakiś myśliwy gotów byłby pomylić naszą gwiazdę z egzotycznym kotem.

Można by się zastanawiać, czy zapięta jedynie na jeden guziczek pod szyją koszula to celowy zabieg, czy nieumyślna wpadka. W każdym razie Justyna Steczkowska zaprezentowała światu umięśniony brzuch i czarny, koronkowy stanik. Biorąc pod uwagę, że w tym samym tygodniu paradowała w samym staniku na swoim Instagramie, można się domyślać odpowiedzi...

Z resztą - panterka to jeden z ulubionych wzorów Justyny. Ma chyba każdy możliwy ciuch z tym deseniem w swojej szafie...

Inne popisy Steczkowskiej możecie oglądać w piątkowe wieczory na Polsacie w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zasiada w jury.

Justyna Steczkowska już nie prowadzi auta?

Wystrojona kocica Justyna Steczkowska wsiadła do auta. Zgrabnie użyła swoich odzianych w niebotyczne szpilki, opalonych nóg i wskoczyła do luksusowej limuzyny na miejsce... pasażera. Prawdopodobnie po licznych, bardzo licznych, publikacjach o jej łamaniu przepisów za kierownicą zdecydowała, że lepiej jednak przemieszczać się z kierowcą. Zwłaszcza w takich butach. Brawo!

Towarzyszył jej znajomy, również ubrany w panterkę niczym modne akcesorium. Galerię z miejskiego safari Justyny Steczkowskiej znajdziecie w galerii pod tekstem!