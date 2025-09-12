Ponętna Steczkowska jak pantera na safari! Stanik wymsknął się z koszuli niczym ryba z sieci

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-12 4:36

Justyna Steczkowska (53 l.) wybrała się na miejskie safari. Wokalistka odziana w panterkowy zestaw - szorty, koszulę i pasującą torebkę, a nawet buty, paradowała po mieście, prezentując światu swoje obłędne nogi i... biust w koronkowym staniku, który frywolnie wyglądał z rozpiętej koszuli. Wpadka, czy celowe kuszenie?

Justyna Steczkowska: Celowo pokazała stanik, czy zaliczyła wpadkę?

Justyna Steczkowska słynie z seksownego stylu ubioru. Artystka lubi podkreślać swoje atuty - świetną sylwetkę i zgrabne nogi. Czasem stawia na obcisły kombinezon, innym razem - jak na tych zdjęciach - odsłania sporo ciała. Jedno jest niezmienne - zawsze zakłada bardzo wysokie szpilki. Tym razem paparazzi przyłapali ją na mieście w zestawie przywodzącym na myśl dzikie zwierze! Dobrze, że takie barwy nie występują w Polsce w naturze, bo jeszcze jakiś myśliwy gotów byłby pomylić naszą gwiazdę z egzotycznym kotem.

Można by się zastanawiać, czy zapięta jedynie na jeden guziczek pod szyją koszula to celowy zabieg, czy nieumyślna wpadka. W każdym razie Justyna Steczkowska zaprezentowała światu umięśniony brzuch i czarny, koronkowy stanik. Biorąc pod uwagę, że w tym samym tygodniu paradowała w samym staniku na swoim Instagramie, można się domyślać odpowiedzi...

Z resztą - panterka to jeden z ulubionych wzorów Justyny. Ma chyba każdy możliwy ciuch z tym deseniem w swojej szafie...

Inne popisy Steczkowskiej możecie oglądać w piątkowe wieczory na Polsacie w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zasiada w jury.

Justyna Steczkowska już nie prowadzi auta?

Wystrojona kocica Justyna Steczkowska wsiadła do auta. Zgrabnie użyła swoich odzianych w niebotyczne szpilki, opalonych nóg i wskoczyła do luksusowej limuzyny na miejsce... pasażera. Prawdopodobnie po licznych, bardzo licznych, publikacjach o jej łamaniu przepisów za kierownicą zdecydowała, że lepiej jednak przemieszczać się z kierowcą. Zwłaszcza w takich butach. Brawo!

Towarzyszył jej znajomy, również ubrany w panterkę niczym modne akcesorium. Galerię z miejskiego safari Justyny Steczkowskiej znajdziecie w galerii pod tekstem!

Justyna Steczkowska jak seksowna pantera
28 zdjęć
Justyna Steczkowska po Eurowizji: Wykonałam pracę dla przyszłych pokoleń
