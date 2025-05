Jak mógł to zrobić? Zostawił Biedrzyńską i kilkudniową córkę na pastwę losu

Justyna Steczkowska to artystka, której twórczość od lat przyciąga tłumy fanów. Po wielu latach od swojego pamiętnego występu na Eurowizji wokalistka znów staje twarzą w twarz z tym wyjątkowym wydarzeniem muzycznym. Wielu zastanawia się, czy Steczkowska zajmie wysokie miejsce. Jedno jest pewne – kiedy Justyna pojawia się na horyzoncie, można spodziewać się klasy, emocji i perfekcji na najwyższym poziomie.

Justyna Steczkowska na lotnisku pojawiła się z panterkowym stroju i masą walizek

W piątkowy poranek Justyna Steczkowska pojawiła się na lotnisku. Na kilka dni przed rozpoczęciem Eurowizji artystka, jak była zawsze wierna własnemu stylowi, postawiła na wyrazisty look: panterkowy look, czarne okulary przeciwsłoneczne w stylu retro oraz buty na wysokim obcasie. Do tego – jak przystało na prawdziwą gwiazdę – zestaw walizek, który wzbudził niemałą ciekawość wśród podróżnych.

Wzrok przyciągały nie tylko same walizki, ale również ich liczba – była ich cała masa, każda innego koloru. Czy w środku znajdują się sceniczne kreacje, rekwizyty czy może elementy zaskakującego performance’u?

Eurowizja 2025 - gdzie i kiedy oglądać?

Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei, w Szwajcarii. Wydarzenie zaplanowano na 13, 15 i 17 maja 2025 roku w hali St. Jakobshalle. Organizatorami są Europejska Unia Nadawców oraz szwajcarski nadawca SRG SSR. ​

​Dla polskich widzów transmisje będą dostępne na TVP1 i TVP Polonia, a także online na platformie TVP VOD oraz oficjalnym kanale YouTube Konkursu Piosenki Eurowizji. Pierwszy półfinał z udziałem Polski zaplanowano na 13 maja o godzinie 21:00 czasu polskiego. Drugi półfinał odbędzie się z kolei 15 maja, również o 21:00, a wielki finał – 17 maja o tej samej porze.

