Sylwester czy ślub? Rozenek-Majdan w bieli rozpala internet – fani przecierają oczy

Jedni stawiają na cekiny i brokat, inni na małą czarną. Małgorzata Rozenek-Majdan idzie zupełnie inną drogą – i znów robi wokół siebie ogromne zamieszanie. Na kilka godzin przed Sylwestrem gwiazda pochwaliła się kreacją, w której przywita Nowy Rok w luksusowym Bachleda Hotel Kasprowy. Jedno jest pewne: tego skojarzenia nie da się uniknąć.

Jak panna młoda na balu. Rozenek-Majdan zaskakuje stylizacją

Biała, dopasowana, bogato zdobiona koronka, gorsetowy dekolt i tren układający się jak wprost z katalogu ślubnego. Stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan wygląda niemal identycznie jak suknia ślubna. Fani nie mają wątpliwości – to jeden z najbardziej zmysłowych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych sylwestrowych wyborów wśród celebrytów. Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami:"Wygląda jak panna młoda", "Sylwester czy drugi ślub?" – piszą jedni. Inni są zachwyceni i podkreślają, że Rozenek-Majdan znów narzuca trendy, nawet jeśli robi to pod prąd.

Zobacz też: Radzio zasłania, jak umie, ale to nie pomaga – ta fotka parzy! Rozenek w samym skrawku bikini odsłania więcej niż kiedykolwiek!

Sylwester w luksusie i w bieli. To nie jest przypadek?

Miejsce też nie jest przypadkowe. Bachleda Hotel Kasprowy to synonim luksusu, elegancji i górskiego splendoru. Stylizacja Rozenek-Majdan idealnie wpisuje się w klimat wystawnego balu – jakby wchodziła na salę nie jako gość, a jako gwiazda wieczoru. Biała suknia na Sylwestra to ryzykowny wybór – łatwo przesadzić, łatwo popaść w kicz. Tym razem jednak wszystko jest dopięte na ostatni guzik: od fryzury, przez makijaż, po biżuterię. Efekt? Zmysłowo, kobieco, bardzo „Małgorzatowo”.

Rozenek-Majdan znów kradnie show

Nie pierwszy raz Małgorzata Rozenek-Majdan sprawia, że to właśnie o niej mówi się najgłośniej. Gdy inni celebryci dopiero planują sylwestrowe stylizacje, ona już wyznacza ton całej nocy. I robi to w sposób, który natychmiast przyciąga uwagę – balansując między elegancją a prowokacją. Czy to zapowiedź wyjątkowego wieczoru? A może po prostu kolejny dowód na to, że Rozenek-Majdan doskonale wie, jak skupić na sobie światła reflektorów – nawet w noc, gdy gwiazd jest więcej niż zwykle.

Zobacz: Dramat Małgorzaty Rozenek! Ona i jej "bliźniaczka" Magda Pieczonka wcisnęły się w kostiumy dla dzieci