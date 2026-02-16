Sieć restauracji znana z galerii handlowych złożyla wniosek o upadłość. W Warszawie ma 6 lokali

Wniosek o upadłość North Food trafił do sądu

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", spółka North Food złożyła 30 stycznia wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego w Kielcach. Potwierdził to rzecznik sądu, Tomasz Durlej, który poinformował, że przyczyną jest utrata płynności finansowej przez firmę. Centrala spółki na razie nie komentuje sprawy, jednak sytuacja wydaje się bardzo poważna. O dalszym losie firmy zdecyduje teraz sąd, a ewentualna upadłość może oznaczać definitywną likwidację popularnej sieci.

North Food zarządza przede wszystkim restauracjami North Fish, które od lat są stałym elementem krajobrazu największych galerii handlowych w Polsce. Sieć specjalizuje się w daniach rybnych, owocach morza, oraz ofercie wegetariańskiej. Spółka odpowiada również za mniej znany format burgerowni John Burg.

W Warszawie istnieje obecnie sześć restauracji North Fish. Znajdują się one w następujących galeriach handlowych:

Westfield Arkadia

Złote Tarasy

Blue City

Wola Park

Westfield Mokotów

Sadyba Best Mall

Od ekspansji zagranicznej do problemów finansowych

Pierwszy lokal North Fish powstał w 2002 roku w kieleckiej Galerii Echo. Przez ponad dwie dekady marka dynamicznie się rozwijała, budując silną pozycję na rynku gastronomicznym. W 2021 roku firma podjęła nawet próbę ekspansji zagranicznej, otwierając restaurację w Londynie.

Właścicielem North Food jest wiedeńska spółka MS Galleon GmbH, kontrolowana przez Michała Sołowowa. To najbogatszy Polak, którego majątek "Forbes" szacuje na ponad 28 mld zł. Gastronomia stanowi jednak niewielki wycinek jego biznesowego imperium, w skład którego wchodzą giganty przemysłowe takie jak Barlinek, Cersanit czy chemiczny Synthos.

Pierwsze sygnały o problemach finansowych North Food pojawiły się już w sprawozdaniu za 2024 rok. Zarząd przyznawał wówczas, że wyniki są słabsze niż rok wcześniej, ale zapewniał, że płatności regulowane są na bieżąco dzięki pożyczce od głównego akcjonariusza. Jak widać, wsparcie to okazało się niewystarczające, by uratować firmę przed widmem bankructwa.

