Tragiczny wypadek, auto w rowie! Wiadomo, kim była ofiara

Tragiczny wypadek w Chechłach na Mazowszu. Nie żyje obywatel Gruzji, dwie osoby ranne

Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne – to bilans nocnego wypadku w Chechłach w gminie Policzna (powiat zwoleński). Samochód osobowy marki Volkswagen Polo zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Dokładne okoliczności zdarzenia na razie nie są znane. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę, 15 lutego, na terenie powiatu zwoleńskiego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, kierujący volkswagenem z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z jezdni i wpadło do rowu. Siła uderzenia była na tyle duża, że jedna z osób podróżujących samochodem poniosła śmierć na miejscu. To obywatel Gruzji. Dwie pozostałe osoby zostały ranne i trafiły pod opiekę służb medycznych. Wśród poszkodowanych jest drugi Gruzin. Informacje o stanie zdrowia rannych nie zostały dotąd upublicznione.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wielkie mrozy w Polsce! Kiedy koniec zimy?

Dokładne okoliczności wypadku w Chechłach nie są jeszcze znane

Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg oraz przyczyny wypadku. Na tym etapie nie podano, kto kierował pojazdem ani czy do zdarzenia mogły przyczynić się warunki drogowe bądź nadmierna prędkość. To kolejny tragiczny wypadek na lokalnych drogach. Śledczy mają ustalić, czy doszło do błędu kierowcy, czy też przyczyną była inna okoliczność. Do czasu zakończenia postępowania szczegóły pozostają nieznane.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

ROZWIĄŻ QUIZ: zgadnij jakie to mazowieckie miasto na podstawie trzech haseł! Pytanie 1 z 10 Miasto wielu kultur i religii, Rynek Mariacki, lustro Twardowskiego Sokołów Podlaski Otwock Kraków Węgrów Kozienice Następne pytanie