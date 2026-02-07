To najlepsze miasto na weekend na Mazowszu. "Barok, tajemnice i klimat pogranicza"

Najlepsze mazowieckie miasto na weekend - gdzie pojechać na wycieczkę?

Zdaniem AI, a dokładnie ChatGPT, najlepszym wyborem na weekendową wycieczkę w woj. mazowieckim jest zamieszkiwany przez ok. 12 tys. osób Węgrów. Jako atuty miasta sztuczna inteligencja wskazała "barok, tajemnice i klimat pogranicza". Wyróżniła je za jeden z najpiękniejszych kościołów w regionie - Bazylikę Mniejszą pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz klimatyczny rynek. Wspomniała także o tajemniczym lustrze Twardowskiego, które miało służyć do przyzywania duchów.

AI nie zapomniało również o dostępności, podkreślając, że do Węgrowa dojechać można z Warszawy stosunkowo szybko, bo w ok. 1,5 godziny. Zaznaczyło przy tym dostępność wielu okolicznych atrakcji, m.in. zamku w Liwie czy Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego we wsi Nowa Sucha.

"Węgrów ma wszystko, czego można oczekiwać od dobrego celu weekendowego: historię, architekturę, przyrodę i legendę. To miasto o tożsamości z pogranicza - trochę mazowieckie, trochę podlaskie - i właśnie ta mieszanka daje mu wyjątkowy klimat" - czytamy.

Sztuczna inteligencja ma więcej "mazowieckich" propozycji

Warto zaznaczyć, że poza samym Węgrowem sztuczna inteligencja wskazała też na kilka innych ciekawych dla miłośników lokalnych atrakcji propozycji. Wśród nich znalazły się: Pułtusk ("dla spacerowiczów i romantyków), Bieżuń ("dla pasjonatów małych miasteczek z duszą"), Żelechów ("dla tych, którzy lubią odkrywać autentyczne, zapomniane miasta") oraz Brok ("dla miłośników natury i ciszy").

