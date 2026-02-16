Poważny wypadek na Rondzie Żaba! Rozbite auta, utrudnienia w ruchu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-16 6:37

To cud, że nikomu nic się nie stało! Wczoraj, 15 lutego późnym wieczorem na Rondzie Żaba zderzyły się dwa samochody osobowe – Mercedes oraz Toyota. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z pojazdów wypadł z jezdni i uszkodził infrastrukturę drogową. Ścięte zostały dwa sygnalizatory świetlne oraz barierki przy przejściu dla pieszych. Na rondzie występują utrudnienia, a sygnalizacja świetlna przestała działać.

Pomorskie: Radiowóz zderzył się z osobówką. Ranny policjant trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego

i

Autor: Anna Kisiel

Poważne zderzenie na Rondzie Żaba. Mercedes zderzył się z Toyotą, skosił sygnalizatory i wpadł w krzaki

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w niedzielny wieczór na Rondzie Żaba na warszawskim Targówku. Około godziny 21 zderzyły się tam dwa samochody osobowe – Mercedes oraz Toyota. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z pojazdów wypadł z jezdni i uszkodził infrastrukturę drogową. Ścięte zostały dwa sygnalizatory świetlne oraz barierki przy przejściu dla pieszych. Na rondzie występują utrudnienia, a sygnalizacja świetlna przestała działać. Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną zdarzenia mogło być zignorowanie czerwonego światła przez jednego z kierowców. To właśnie wtedy miało dojść do zderzenia Mercedesa z Toyotą na skrzyżowaniu o dużym natężeniu ruchu.

Choć sytuacja wyglądała bardzo poważnie, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń

Po kolizji Mercedes wpadł na elementy infrastruktury przy przejściu dla pieszych i uderzył w dwa sygnalizatory. Następnie samochód staranował barierki ochronne i zatrzymał się dopiero w zaroślach, poza jezdnią. Na miejscu pozostało wiele rozrzuconych elementów karoserii i odłamków, a fragmenty uszkodzonych urządzeń sygnalizacyjnych leżały na jezdni. Choć sytuacja wyglądała bardzo poważnie, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Ratownicy zabezpieczyli pojazdy i miejsce kolizji, a funkcjonariusze rozpoczęli czynności wyjaśniające. W wyniku uszkodzeń infrastruktury sygnalizacja świetlna na całym rondzie przestała działać, co dodatkowo utrudnia ruch. Zablokowany został po jednym pasie, a kierowcy muszą liczyć się z korkami i spowolnieniem przejazdu w rejonie Ronda Żaba.Policja ustala szczegółowy przebieg zdarzenia oraz to, który z kierujących odpowiada za doprowadzenie do kolizji. 

Sonda
Co najbardziej cenisz w Warszawie?
QUIZ. Myślisz, że znasz Warszawę? Tylko prawdziwi znawcy zdobędą 10/10
Pytanie 1 z 10
Która warszawska dzielnica ma największą powierzchnię?
„Łowcy głów” w akcji. Znany warszawski fotograf zatrzymany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RONDO ŻABA
WYPADEK